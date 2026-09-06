叶列娜·热巴金娜晋级美网16强 将战大坂直美

第三轮比赛中，叶列娜·热巴金娜迎战世界排名第58位的乌克兰选手尤利娅·斯塔罗杜布采娃。

今年法国网球公开赛第二轮，叶列娜·热巴金娜曾以6:3、1:6、6:7（4:10）不敌斯塔罗杜布采娃。此番再度交手，叶列娜·热巴金娜成功实现“复仇”。

首盘战至4:4时，斯塔罗杜布采娃率先完成破发，但叶列娜·热巴金娜随后立即回破，将比分追至5:5，并在抢七中以8:6胜出，以7:6拿下首盘。

第二盘，叶列娜·热巴金娜开局迅速取得2:0领先，并最终以6:3再下一城，从而直落两盘赢得比赛。

整场比赛持续近两个小时。叶列娜·热巴金娜轰出12记Ace球，并把握住13个破发点中的4个。斯塔罗杜布采娃则有1记Ace球，并在3个破发点中兑现2个。

争夺八强席位的比赛中，叶列娜·热巴金娜将对阵世界排名第13位、四届大满贯冠军得主大坂直美。后者在第三轮以6:3、3:6、7:5击败世界排名第20位的比利时选手爱丽丝·梅尔滕斯。

此外，叶列娜·热巴金娜如果再赢下接下来的两场比赛，将有机会登上女子单打世界第一的位置。