基准利率降至16.25% 将如何影响贷款、存款和物价

（哈萨克国际通讯社讯）哈萨克斯坦国家银行连续第三次下调基准利率，目前已降至16.25%。这一决定将如何影响贷款、存款收益率、物价和坚戈汇率？国家银行是否还会继续放宽货币政策？哈通社记者就此采访了相关专家。

9月4日，哈萨克斯坦国家银行货币政策委员会决定将基准利率一次性下调50个基点，从16.75%降至16.25%，利率走廊维持在上下1个百分点。

此次降息幅度比市场普遍预期更大。根据哈萨克斯坦金融家协会此前开展的调查，89%的受访专家预计国家银行将降息，但市场一致预期是较为温和地下调至16.5%。

这已经是国家银行连续第三次降息。今年6月，基准利率从18%降至17%，7月进一步降至16.75%，如今再次降至16.25%。

为何再次降息

通胀持续放缓，是国家银行进一步放宽货币政策的重要原因之一。

今年8月，哈萨克斯坦年通胀率从7月的10.2%降至9.8%。

R-Finance金融顾问阿尔曼·拜哈诺夫（Arman Baiganov）认为，整体通胀压力减弱，是促使监管机构作出此次决定的主要因素，其中还包括大宗商品市场形势以及本币走强。

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他说，较高的国际油价、坚戈汇率保持稳定以及坚戈对美元升值，都对抑制通胀发挥了作用。由于哈萨克斯坦进口商品占比较高，坚戈升值使部分进口商品价格下降。随着卢布汇率发生变化，俄罗斯商品价格也受到类似影响。

拜哈诺夫认为，上述因素共同缓解了通胀压力，为进一步放宽货币政策创造了条件。

他同时指出，与单次降息幅度相比，更值得关注的是基准利率已经形成下行趋势。

经济学家鲍尔詹·舒尔马诺夫（Baurzhan Shurmanov）也认为，年通胀率降至9.8%是本次降息的主要原因。

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他表示，果蔬价格季节性下降、进口价格压力减弱、本币汇率保持稳定，以及居民通胀预期下降，都为降息提供了支撑。

是否意味着降息周期已经开启

连续三次降息，容易使市场形成国家银行将持续降低资金成本的预期。

不过，舒尔马诺夫认为，目前还不能说哈萨克斯坦已经进入激进的货币宽松周期。

据他估算，当前实际利率仍高于6%。与此同时，国内价格压力依然存在，经季节调整后的月度通胀约为0.9%，核心通胀约为0.7%。

这些因素限制了国家银行快速进一步降息的空间。

舒尔马诺夫认为，此次9月降息更像是根据当前宏观数据，对货币政策参数进行的一次阶段性调整。

他指出，财政刺激、公用事业费率变化以及燃油价格走势，仍可能对国内价格和通胀预期形成压力。

此外，全球主要央行的政策变化以及国际大宗商品价格波动等外部风险也依然存在。

贷款和存款将发生什么变化

对于普通民众而言，最受关注的问题之一，是基准利率下降将如何影响银行贷款和存款。

舒尔马诺夫认为，存款利率可能会更快作出反应。随着基准利率下调，商业银行预计将逐步下调存款利率。

他表示，存款利率可能较快向下调整，而贷款利率也会下降，但降幅预计不会太大，可能控制在1个百分点以内。

这意味着，对储户而言，坚戈存款收益率今后可能逐步下降；对借款人来说，贷款成本则有望小幅降低，但目前尚难出现大幅下降。

事实上，在国家银行此前几次降息后，部分银行已经开始调整存款利率。

未来存贷款利率如何变化，将很大程度取决于国家银行是否继续下调基准利率。

物价和坚戈汇率会怎样

市场同样关注，货币政策转向宽松是否会重新推高通胀，并对坚戈汇率造成压力。

目前来看，坚戈升值已经成为抑制进口商品价格上涨的因素之一。

不过，舒尔马诺夫指出，国内通胀压力并未完全消失。月度通胀和核心通胀仍处于较高水平，公用事业价格、燃油成本以及财政刺激都可能继续推高价格。

因此，国家银行在后续降息过程中仍需保持谨慎。

如果货币环境过快放松，可能刺激国内需求，从而增加进一步降低通胀的难度。

坚戈汇率未来走势，也不仅取决于基准利率，还将受到国际市场环境、大宗商品价格以及国内外汇供求等因素影响。

国家银行还会继续降息吗

持续且稳定的通胀回落，仍是未来进一步降息的关键条件。

与此同时，风险因素仍然存在。

舒尔马诺夫指出，国家银行已将2027年通胀预测上调至6.5%至8.5%，预计要到接近2028年时，通胀才可能逐渐靠近5%的目标水平。

因此，在连续三次降息之后，国家银行可能暂时按兵不动，观察此前政策调整的效果。

他认为，到10月23日下一次议息会议时，通胀风险可能再次有所上升，因此暂停降息可能会成为更有可能出现的情形。

总体来看，此次国家银行降息延续了今年夏季以来基准利率下降的趋势。

对居民而言，短期内最明显的变化可能是存款收益率逐步下降，而贷款利率预计也会下调，但速度和幅度相对有限。

这一趋势能否延续，将主要取决于通胀走势、坚戈汇率稳定程度，以及国内外经济环境是否继续为货币政策进一步宽松提供条件。