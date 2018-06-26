政府将为阿斯塔纳轻轨建造工程拨款162亿坚戈资金

哈通社/阿斯塔纳/6月26日 -- 哈萨克斯坦投资和发展部部长杰恩斯•哈斯姆别克26日在政府会议上表示，政府将为阿斯塔纳轻轨项目（LRT）建造工程拨款162亿坚戈。

阿斯塔纳市在集聚发展框架下正在实施旨在改善人口安置和生产力布局、工程、交通、社会和娱乐基础设施发展制定的相关工作。据投资和发展部部长介绍，为了LRT项目的落实，2018-2019年期间将分配162亿坚戈（2018年--91亿坚戈，2019年--71亿坚戈）。

"中国财团参与者-中铁二局集团建筑有限公司获得了建造工程许可证（第一类）。该公司将负责轻轨项目支撑住建造及天桥安装工作。建筑项目将动员121辆重器械和2262名员工。截止2018年6月16日，钻地支柱的80.5%、格架的35%、支柱的16.8%、10.1%的组合轴已建造完成。机务段设施共安置了2618根支柱。" 哈斯姆别克说。

据部长介绍，为了联通阿斯塔纳市外环公路，"阿斯塔纳市南部-西部外环"公路项目也在进行当中，公路总长为33公里。项目预计将于2019年完工。

【翻译：冰山】