09:09, 21 七月份 2020 | GMT +6
哈国新增新冠确诊病例1630例 累计超过7.3万例
哈通社/努尔苏丹/7月21日 – 哈萨克斯坦新冠肺炎累计确诊人数已达7.34万多人。
据哈萨克斯坦新冠疫情官方信息平台coronavirus2020.kz数据，过去24小时内，哈萨克斯坦新增 1630例 确诊的COVID-19病例。
其中745例为无症状冠状病毒携带者。
各地区新增情况如下（新增数/无症状病毒携带者数）：
努尔苏丹市 - 248 / 134
阿拉木图市 - 251 / 113
奇姆肯特市 - 27 / 17
阿克莫拉州 - 53 / 27
阿克托别州 - 17 / 10
阿拉木图州 - 54 / 41
阿特劳州 - 96 / 53
东哈州 - 163 / 92
江布尔州 - 61 / 37
西哈州 - 103 / 47
卡拉干达州 - 168 / 77
库斯塔奈州 - 57 / 26
克孜勒奥尔达州 - 119 / 32
曼格斯套州 - 54 / 14
巴甫洛达尔州 - 67 / 12
北哈州 - 72 / 2
突厥斯坦州 - 20 / 11
截至7月21日0时，哈萨克斯坦全境COVID-19患者累计确诊人数已达 73468人 。
【编译：木合塔尔·木拉提】