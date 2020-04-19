新冠肺炎：哈萨克斯坦累计确诊病例1661例

哈通社/努尔苏丹/4月19日 – 哈萨克斯坦新冠肺炎（COVID-19）确诊病例超过1600例。

根据哈萨克斯坦新冠疫情官方信息综合发布平台统计（coronavirus2020.kz），截至2020年4月19日12：00为止，哈萨克斯坦全国范围内确诊新冠肺炎患者总数已达1661例（19日0时~12时新增32例），其中治愈出院382例，死亡17例。

三大直辖市及14个州均有确诊病例，各地病例数分布如下：

努尔苏丹市 – 371

阿拉木图市 – 513

奇姆肯特市 – 62

阿克莫拉州 – 82

阿克托别州 – 27

阿拉木图州 – 41

阿特劳州 – 79

东哈州 – 8

江布尔州 – 60

西哈州 – 46

卡拉干达州 – 90

库斯塔奈州 – 15

克孜勒奥尔达州 – 147

曼格斯套州 – 12

巴甫洛达尔州 – 22

北哈州 – 29

突厥斯坦州 – 57

全国累计治愈患者总数为382人，分布地区如下：

努尔苏丹市 – 172

阿拉木图市 – 84

奇姆肯特市 – 11

阿克莫拉州 – 17

阿克托别州 – 5

阿拉木图州 – 8

阿特劳州 – 21

江布尔州 – 6

西哈州 – 2

卡拉干达州 – 5

克孜勒奥尔达州 – 24

曼格斯套州 – 1

巴甫洛达尔州 – 1

北哈州 – 18

突厥斯坦州 – 7

【编译：木合塔尔·木拉提】