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新冠肺炎：哈萨克斯坦累计确诊病例1661例
哈通社/努尔苏丹/4月19日 – 哈萨克斯坦新冠肺炎（COVID-19）确诊病例超过1600例。
根据哈萨克斯坦新冠疫情官方信息综合发布平台统计（coronavirus2020.kz），截至2020年4月19日12：00为止，哈萨克斯坦全国范围内确诊新冠肺炎患者总数已达1661例（19日0时~12时新增32例），其中治愈出院382例，死亡17例。
三大直辖市及14个州均有确诊病例，各地病例数分布如下：
努尔苏丹市 – 371
阿拉木图市 – 513
奇姆肯特市 – 62
阿克莫拉州 – 82
阿克托别州 – 27
阿拉木图州 – 41
阿特劳州 – 79
东哈州 – 8
江布尔州 – 60
西哈州 – 46
卡拉干达州 – 90
库斯塔奈州 – 15
克孜勒奥尔达州 – 147
曼格斯套州 – 12
巴甫洛达尔州 – 22
北哈州 – 29
突厥斯坦州 – 57
全国累计治愈患者总数为382人，分布地区如下：
努尔苏丹市 – 172
阿拉木图市 – 84
奇姆肯特市 – 11
阿克莫拉州 – 17
阿克托别州 – 5
阿拉木图州 – 8
阿特劳州 – 21
江布尔州 – 6
西哈州 – 2
卡拉干达州 – 5
克孜勒奥尔达州 – 24
曼格斯套州 – 1
巴甫洛达尔州 – 1
北哈州 – 18
突厥斯坦州 – 7
【编译：木合塔尔·木拉提】