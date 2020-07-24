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新冠肺炎：昨日全国新增1687例确诊病例
哈通社/努尔苏丹/7月24日 – 哈萨克斯坦新冠肺炎累计确诊人数已达近 7.85万人。
据哈萨克斯坦新冠疫情官方信息平台coronavirus2020.kz数据，过去24小时内，哈萨克斯坦新增 1687例 确诊的COVID-19病例。
其中776例为无症状冠状病毒携带者。
各地区新增情况如下（新增数/无症状病毒携带者数）：
努尔苏丹市 - 175 / 98
阿拉木图市 - 247 / 113
奇姆肯特市 - 22 / 6
阿克莫拉州 - 49 / 23
阿克托别州 - 32 / 11
阿拉木图州 - 78 / 56
阿特劳州 - 180 / 119
东哈州 - 216 / 88
江布尔州 - 75 / 53
西哈州 - 89 / 47
卡拉干达州 - 140 / 56
库斯塔奈州 - 54 /20
克孜勒奥尔达州 - 85 / 26
曼格斯套州 - 75 / 36
巴甫洛达尔州 - 61 / 11
北哈州 - 89 / 6
突厥斯坦州 - 20 / 7
截至7月24日0时，哈萨克斯坦全境COVID-19患者累计确诊人数已达 78486人 。
【编译：木合塔尔·木拉提】