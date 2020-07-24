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    09:04, 24 七月份 2020 | GMT +6

    新冠肺炎：昨日全国新增1687例确诊病例

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    哈通社/努尔苏丹/7月24日 – 哈萨克斯坦新冠肺炎累计确诊人数已达近 7.85万人。

    据哈萨克斯坦新冠疫情官方信息平台coronavirus2020.kz数据，过去24小时内，哈萨克斯坦新增 1687 确诊的COVID-19病例。

    其中776为无症状冠状病毒携带者。

    各地区新增情况如下（新增数/无症状病毒携带者数）：

    努尔苏丹市 - 175 / 98
    阿拉木图市 - 247 / 113
    奇姆肯特市 - 22 / 6
    阿克莫拉州 - 49 / 23
    阿克托别州 - 32 / 11
    阿拉木图州 - 78 / 56
    阿特劳州 - 180 / 119
    东哈州 - 216 / 88
    江布尔州 - 75 / 53
    西哈州 - 89 / 47
    卡拉干达州 - 140 / 56
    库斯塔奈州 - 54 /20
    克孜勒奥尔达州 - 85 / 26
    曼格斯套州 - 75 / 36
    巴甫洛达尔州 - 61 / 11
    北哈州 - 89 / 6
    突厥斯坦州 - 20 / 7

    截至7月24日0时，哈萨克斯坦全境COVID-19患者累计确诊人数已达 78486

    【编译：木合塔尔·木拉提】

    标签:
    哈萨克斯坦 社会 医疗卫生 黄金储备 新型冠状病毒
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