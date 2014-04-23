美国男子花16年建世界最大铁路模型 被赞世界奇观

哈新社阿斯塔纳讯，据人民网援引英国《每日邮报》报道，来自美国新泽西州费莱明顿的男子布鲁斯•威廉姆斯•扎卡尼诺(Bruce Williams Zaccagnino)花费了16年时间，手工打造出世界上最大的铁路模型。

报道称，除了弯弯曲曲长达9英里（约合15公里）的铁轨，模型中还包括100辆火车、400座桥梁、3000栋微型建筑、50000棵树，50000条街道，峡谷间还横跨着一条长达1米的桥。扎卡尼诺将这座超级模型命名为"诺斯兰兹"(Northlandz)。 扎卡尼诺从小就非常喜爱铁路模型，一开始他是在地下室开始这项工程，妻子珍在旁协助。1997年地下室内部工程完工，公众有机会目睹这一绚丽奇观。 扎卡尼诺称："模型中的很多景观都来源于全球各地有代表性的风景和建筑，譬如瑞士村庄和大都市等。其中一部分景观展示了美国铁路的发展史。" 扎卡尼诺在接受采访时表示，为了建造这个世界最大的铁路模型，他"几乎每天工作18到19个小时，每周七天，全年无休"。模型完工后，慕名而来的游客越来越多，很多人将这一惊人作品称为一大"世界奇观"。 吉尼斯世界纪录已将扎卡尼诺的作品列入全球同类型最大模型。