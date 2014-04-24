人民币兑美元创16个月新低

哈新社阿斯塔纳讯，据华尔街日报消息，人民币兑美元创下16个月新低，尽管中国制造业出现了小幅改善的迹象，但是投资者对中国经济放缓的悲观情绪升温。

人民币近来的跌势加快也意味着，中国越来越能够容忍人民币贬值，希望藉此帮助陷入困境的出口商。有关部门此前推出了其他一些稳增长措施，范围从加大基础设施建设支出力度到放松农村金融机构的信贷投放等。 在周三开盘后不久，人民币兑美元探至人民币6.2465元低点，低于周二的6.2375元，创下2012年12月14日6.2475元以来的最低水平。今年以来人民币跌幅达到3.1%，超过了去年2.9%的涨幅，使得人民币成为表现最差的亚洲货币。 招商银行(China Merchants Bank)高级外汇分析师刘栋梁称，中国央行乐见人民币走弱，在中国经济增长放缓之际，这将有助于恢复经济增速。他预计，人民币将在月底跌至1美元兑人民币6.26元。 市场关注的一份衡量中国制造业活动的指标显示，中国4月份的制造业活动略有改善。汇丰控股(HSBC Holdings PLC)周三公布的汇丰中国4月份采购经理人指数(HSBC China Manufacturing Purchasing Managers Index)预览值从3月份的48.0升至48.3。 Reorient Financial Markets经济学家Steve Wang称，由于该指数低于50，这表明中国制造业仍处于萎缩状态；中国经济势头减弱的总体状况没有发生改变。 Wang称，目前看空中国经济的人士不少，他认为资本外流的压力在加大。Wang还表示，中国央行似乎愿意让市场力量来推动人民币的走势。 投资者对中国经济的负面看法在该国的股市上也得到了明显的反映。上证综指周三午盘下跌0.50%，至2063.57点，今年迄今为止累计下跌2.5%。在香港，由于投资者反应平淡，一家中国猪肉生产商将该公司的首次公开募股(IPO)规模缩减了一半多。该公司八个月前刚收购了美国猪肉生产商Smithfield Foods。 知情人士周二向《华尔街日报》(The Wall Street Journal)透露，万州国际有限公司(WH Group Ltd.)现在计划发行不超过19亿美元的股份，远低于此前确定的53亿美元的上限。 有迹象显示，中国领导人已开始关注就业问题。中国已经采取了一系列低调但具有象征性的关键措施阻止中国经济增速进一步下滑。 中国央行周二表示，将降低一些农村贷款机构的存款准备金率，以便释放更多资金用于企业还贷或投资。本月早些时候，中国政府公布了一些措施，其中包括加快铁路建设、棚户区改造以及为中小企业减税。 中国国务院周二称，为帮助农村金融机构充实资本，将允许合格的农村金融机构发行优先股及其他资本工具。 中国第一季度国内生产总值同比增长7.4%，增速低于2013年第四季度的7.7%。经济学家近期下调了对中国全年经济增长的预期，一些经济学家预计中国今年将无法实现7.5%左右的经济增长目标。