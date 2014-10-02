中选委：参议院选举结果揭晓 16人当选参议院议员

哈通社阿斯塔纳10月2日电，哈萨克斯坦中央选举委员会主席库万德克•图尔甘库洛夫今日在阿斯塔纳宣布2014年10月1日举行的哈萨克斯坦参议院（议会上院）选举结果揭晓。

图尔甘库洛夫说，根据各州、阿斯塔纳市、阿拉木图市计票结果显示，哈萨克斯坦中央选举委员会宣布以下16人当选哈萨克斯坦参议院议员： • 阿克莫夫•拉希特•海伊尔江吾勒（阿克莫拉州）； • 塔格莫夫•马拉特•穆尔扎哈利吾勒（阿克托别州）； • 穆萨罕诺夫•安萨尔•图尔森汗吾勒（阿拉木图州）； • 叶恩斯耶根诺夫•萨尔森拜•库曼吾勒（阿特劳州）； • 穆哈耶夫•叶尔波拉特•热赫梅特吾勒（西哈州）； • 卓勒达斯巴耶夫•穆拉特拜•斯马泰吾勒（江布尔州）； • 叶尔硕夫•谢尔盖•米哈伊洛维奇（卡拉干达州）； • 别克图尔甘诺夫•赛力克•钦格斯吾勒（库斯塔奈州） • 叶拉曼夫•别克穆尔扎•哈伊普吾勒（克孜勒奥尔达州）； • 波尔特尼克•米哈伊尔•米哈伊洛维奇（曼格斯套州）； • 别克泰耶夫•阿利•阿布德卡热姆吾勒（南哈州）； • 库别诺夫•马纳普•沙拉皮德恩吾勒（巴甫洛达尔州）； • 皮尔佩奇娜•奥尔加•瓦列恩提诺夫娜（北哈州）； • 普罗提尼科夫•谢尔盖•维克托洛维奇（东哈州）； • 贾克斯别科夫•谢利克•热斯凯迪吾勒（阿斯塔纳市）； • 姆哈舍夫•托列吾别克•托列吾吾勒（阿拉木图市） 图尔甘库洛夫称，新当选的16名议员平均年龄为56岁，其中七人是工程师，四人是农业专家，两人是经济师，两人是教师，一人为律师。 图尔甘库洛夫说："此次选举是按照宪法有关选举法律进行的，充分体现了公开、公平、公正的原则。" 哈萨克斯坦议会分为上下两院—参议院和马吉利斯，是国家最高权力机构。参议院共有47名议员，其中32名议员来自全国各州和两座直辖市，每个地区选出2人，另外15名议员由总统直接任命。这些议员任期6年，每3年举行一次局部轮换选举。（编译：林海）