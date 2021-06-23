伊谢克舍夫出席上合组织成员国安全会议秘书第16次会议

哈通社/努尔苏丹/6月23日 —— 据总统府新闻局消息，上海合作组织成员国安全会议秘书第16次会议23日在杜尚别举行，哈萨克斯坦总统助理兼安全会议秘书阿斯耶特·伊谢克舍夫出席。

会议就上合组织成员国安全和稳定发展问题进行了讨论，并就联合打击三股势力（恐怖主义、分裂主义和极端主义）、非法武器和毒品运输、跨境犯罪集团，以及进一步加强保障国际信息安全领域合作问题深入交换了意见。

会议指出，尽快恢复阿富汗局势是保障上合组织和平与安全的重要因素之一。因此，与会各方就恢复阿富汗社会经济情况提供实际措施达成了共识。

伊谢克舍夫向与会者通报了哈萨克斯坦在上合组织主要工作方向的立场，并就进一步推动该组织的有效发展提出了一系列建议。

哈萨克斯坦安全会议秘书注重关注了应对新冠疫情后果、保障食品安全、解决重要环境问题等领域的联合行动问题，并呼吁各成员国进一步加强打击网络犯罪和贩毒，以及保障上合组织稳定与安全。

伊谢克舍夫指出，各成员国应通过联合行动措施对阿富汗提供全面的援助。他强调，哈方始终全力支持旨在恢复阿富汗和平开展的所有和谈进程。

根据会议结果，与会者签署了纪要，并决定下次会议将在乌兹别克斯坦举行。

会议框架下，哈萨克斯坦安全会议秘书分别同俄罗斯安全会议秘书帕特鲁舍夫、吉尔吉斯斯坦安全会议秘书伊曼​库洛夫、巴基斯坦拜会巴总理国家安全与战略规划特别助理尤素福举行双边会谈。

【编译：小穆】