哈萨克斯坦16地区补选地方议会代表 民主进程再启新章

今天，将在71个单一选区举行地方议会议员补选。其中包括4名州级议会议员、15名市级议会议员以及52名区级议会议员。

据中央选举委员会数据，本次补选动员了429个选举委员会，包括16个区域委员会、58个区级及市级委员会、70个选区委员会以及285个投票站委员会，总计2750名选举委员会成员参与。

为确保补选顺利进行，中央选举委员会成员及工作人员此前已对13个举办补选的地区进行实地视察。

共和国重要城市——阿斯塔纳、阿拉木图和奇姆肯特，以及杰特苏州本次不安排补选。

补选地区如下：

阿拉木图州——维吾尔区议会补选1名代表。

阿拜州——阿克苏阿特、博罗杜利哈、扎尔马、科克佩克蒂和马克坎希等5个区议会补选代表。

阿克莫拉州——阿克科尔、热连迪和策林诺格勒斯克等3个区议会补选代表。

阿克托别州——阿克托别市议会以及拜加宁、伊尔吉兹、卡拉加利、奥伊尔、霍罗姆套和沙尔卡尔等6个区议会补选代表。

阿特劳州——茹利奥伊、因德尔和马克阿特等3个区议会补选代表。

东哈萨克斯坦州——扎伊桑区议会补选代表。

茹阿姆布尔州——茹阿利和梅尔基等2个区议会补选代表。

西哈萨克斯坦州——卡拉托别和锡林姆等2个区议会补选代表。

卡拉干达州——卡拉干达和萨兰市议会以及布卡尔·茹拉乌区议会补选代表。

库斯塔奈州——库斯塔奈州级议会补选代表。

克孜勒奥尔达州——克孜勒奥尔达市议会以及扎拉加什区议会补选代表。

曼吉斯套州——茹阿诺曾市以及贝纽区补选代表。

巴甫洛达尔州——叶卡巴斯图兹和阿克苏市议会以及阿克托盖、巴亚瑙尔、特列恩科尔和乌斯彭等4个区议会补选代表。

北哈萨克斯坦州——马格詹·朱马巴耶夫、塔伊恩沙、沙尔·阿金等3个区议会以及彼得罗巴甫洛夫斯克市议会补选代表。

突厥斯坦州——突厥斯坦市议会以及凯列斯、奥尔达巴瑟和赛拉姆等3个区议会补选代表。

乌勒套州——萨特巴耶夫和卡拉扎尔市议会补选代表。

补选结果将于2025年11月1日公布。

【编译：木合塔尔·木拉提】