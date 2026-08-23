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    库鲁尔泰选举：截至16时全国已有824万余名选民投票

    （哈萨克国际通讯社讯）哈萨克斯坦中央选举委员会数据显示，截至8月23日16时，全国已有8240336名登记选民在库鲁尔泰议会选举中完成投票，投票率达到65.37%。

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    Фото: Kazinform

    中央选举委员会委员阿塞尔·扎纳比洛娃（Әсел Жанәбілова）介绍，根据首都、各州以及共和国直辖市地方选举委员会提供的数据，截至16时，各地区投票率如下：

    1. 阿斯塔纳市——46.38%；

    2. 阿拜州——71.18%；

    3. 阿克莫拉州——73.69%；

    4. 阿克托别州——75.63%；

    5. 阿拉木图州——67.23%；

    6. 阿特劳州——63.37%；

    7. 西哈萨克斯坦州——61.81%；

    8. 江布尔州——69.11%；

    9. 杰特苏州——77.03%；

    10. 卡拉干达州——70.91%；

    11. 库斯塔奈州——70.09%；

    12. 克孜勒奥尔达州——81.38%；

    13. 曼格斯套州——65.86%；

    14. 巴甫洛达尔州——67.06%；

    15. 北哈萨克斯坦州——63.94%；

    16. 突厥斯坦州——76.73%；

    17. 乌勒套州——64.29%；

    18. 东哈萨克斯坦州——79.33%；

    19. 阿拉木图市——36.65%；

    20. 奇姆肯特市——67.92%。

    “截至16时，全国共有8240336名选民领取选票，占列入选民名册公民总数的65.37%。下一次有关选民投票情况的数据将在18时公布。”扎纳比洛娃说。

    从各地区数据来看，截至16时，克孜勒奥尔达州投票率最高，达到81.38%；东哈萨克斯坦州以79.33%位居第二，杰特苏州以77.03%位居第三。阿拉木图市目前投票率最低，为36.65%，阿斯塔纳市为46.38%。

    当天，哈萨克斯坦举行首届库鲁尔泰议会选举。此次共有来自7个政党的545名候选人参选，角逐145个议席。

    参加选举的政党分别为公正党（Әділет）、全国社会民主党（ЖСДП）、巴伊塔克绿党（Байтақ）、哈萨克斯坦人民党（Қазақстан Халық партиясы）、乡村党（Ауыл）、“光明道路”民主党（Ақ жол）和共和国党（Respublica）。

    统计 选举-2026 选举 中央选举委员会 议会
    木合塔尔 木拉提
    木合塔尔 木拉提
    编译