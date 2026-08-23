库鲁尔泰选举：截至16时全国已有824万余名选民投票
（哈萨克国际通讯社讯）哈萨克斯坦中央选举委员会数据显示，截至8月23日16时，全国已有8240336名登记选民在库鲁尔泰议会选举中完成投票，投票率达到65.37%。
中央选举委员会委员阿塞尔·扎纳比洛娃（Әсел Жанәбілова）介绍，根据首都、各州以及共和国直辖市地方选举委员会提供的数据，截至16时，各地区投票率如下：
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阿斯塔纳市——46.38%；
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阿拜州——71.18%；
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阿克莫拉州——73.69%；
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阿克托别州——75.63%；
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阿拉木图州——67.23%；
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阿特劳州——63.37%；
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西哈萨克斯坦州——61.81%；
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江布尔州——69.11%；
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杰特苏州——77.03%；
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卡拉干达州——70.91%；
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库斯塔奈州——70.09%；
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克孜勒奥尔达州——81.38%；
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曼格斯套州——65.86%；
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巴甫洛达尔州——67.06%；
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北哈萨克斯坦州——63.94%；
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突厥斯坦州——76.73%；
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乌勒套州——64.29%；
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东哈萨克斯坦州——79.33%；
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阿拉木图市——36.65%；
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奇姆肯特市——67.92%。
“截至16时，全国共有8240336名选民领取选票，占列入选民名册公民总数的65.37%。下一次有关选民投票情况的数据将在18时公布。”扎纳比洛娃说。
从各地区数据来看，截至16时，克孜勒奥尔达州投票率最高，达到81.38%；东哈萨克斯坦州以79.33%位居第二，杰特苏州以77.03%位居第三。阿拉木图市目前投票率最低，为36.65%，阿斯塔纳市为46.38%。
当天，哈萨克斯坦举行首届库鲁尔泰议会选举。此次共有来自7个政党的545名候选人参选，角逐145个议席。
参加选举的政党分别为公正党（Әділет）、全国社会民主党（ЖСДП）、巴伊塔克绿党（Байтақ）、哈萨克斯坦人民党（Қазақстан Халық партиясы）、乡村党（Ауыл）、“光明道路”民主党（Ақ жол）和共和国党（Respublica）。