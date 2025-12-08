哈萨克斯坦拟禁止16岁以下未成年人注册社交网络

文化和信息部表示，此举源于家长、教师及社会组织的大量呼吁。经研究国际经验对比与专家论证，决定仅针对社交网络（不含即时通讯软件）实施年龄限制，旨在为未成年人增加安全屏障，防止其接触有害内容。

部方强调，若草案获社会广泛支持，将进一步明确实施细则，其中一种方案是将年龄核验义务直接赋予平台运营方。目前澳大利亚等国已要求平台主动部署相关技术。

对于议会下院议员阿斯哈特·艾马甘别托夫提出的“是否应效仿英、荷等40余国在校园全面禁手机”问题，数字发展、创新和航空航天工业部副部长德米特里·穆恩明确回应：该部不赞成“一刀切”禁止学生使用智能手机，而是主张通过内容精准过滤与家长管控相结合的方式，既保护未成年人，又不使其与数字时代脱节。

副部长指出，全球主流趋势已从单纯限制注册转向“可控准入+内容分级推送”。哈萨克斯坦也将沿此方向推进相关工作。目前《数字发展法典》框架内并未计划对校园手机使用设全国性禁令，而是鼓励学校结合实际自主决定。

【编译：木合塔尔·木拉提】