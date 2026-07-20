16岁以下禁用社交媒体？全球趋势下的机遇与挑战

（哈萨克国际通讯社讯）近年来，限制未成年人使用社交媒体正逐渐成为全球趋势。经济合作与发展组织（OECD）的数据显示，截至2023年底，仅有一个国家提出相关倡议，而到了2026年4月，已有25个国家开始推动相关立法或政策措施。

哈萨克斯坦也正加入这一全球讨论。目前，一项拟禁止16岁以下未成年人注册社交媒体账号的法律草案正在制定中。为何这一议题会在当下受到关注？世界各国采取了哪些做法？年龄限制真的能够保护孩子们的网络安全吗？哈通社对此进行了梳理和采访。

数字时代下的未成年人网络安全问题

如今，儿童和青少年不仅在社交媒体上花费的时间不断增加，互联网环境中的风险也在持续升级。

根据OECD发布的《2025年数字时代儿童生活报告》，2017年至2022年间，OECD成员国遭遇网络霸凌的儿童比例平均增长超过25%，约六分之一的儿童表示曾在网络空间遭受侮辱或歧视。与此同时，网络风险也从传统的网络霸凌和不良信息，逐渐扩展到网络诱骗（Online Grooming）、利用私密内容进行勒索，以及人工智能生成的深度伪造（Deepfake）内容等新型威胁。

联合国儿童基金会（UNICEF）、ECPAT和国际刑警组织（INTERPOL）联合开展的一项研究显示，在11个国家中，至少有120万名儿童在过去一年内曾成为AI生成虚假色情内容的受害者，或面临类似风险。

这一问题同样值得哈萨克斯坦关注。根据联合国儿童基金会与哈萨克斯坦教育部于2023年发布的《Kazakhstan Kids Online》研究报告：

15.3%的儿童每天都会接触到负面或有害网络内容；

21%的儿童曾遭遇网络霸凌；

10%的儿童会添加陌生人为好友；

11%的儿童曾向陌生人发送照片或视频。

值得注意的是，这些数据距今已有三年，随着人工智能技术和社交媒体的发展，现实情况可能更加复杂。

Фото: haberler.com

世界各国如何限制未成年人使用社交媒体？

随着数字风险不断增加，越来越多的国家开始探索社交媒体监管的新机制。

澳大利亚是目前采取措施最为严格的国家之一。根据相关法律，自2025年12月起，16岁以下未成年人将被禁止使用TikTok、Instagram、Facebook、YouTube等社交媒体平台。对于未能落实相关规定的平台，最高可被处以4950万澳元罚款。法律明确规定，验证用户年龄的责任由平台承担，而非未成年人本人。

不过，初步研究显示，年龄验证机制的实施并不容易。目前，许多平台仍无法准确识别用户年龄，因此不少未成年人依然能够正常使用社交媒体。

在欧洲，虽然尚未形成统一的年龄限制标准，但不少国家已经开始收紧监管政策：

挪威、波兰和奥地利正在研究针对14至16岁未成年人限制使用社交媒体的法案；

葡萄牙、德国、法国和意大利则要求青少年使用社交媒体需获得父母同意，或正在考虑引入类似规定。

亚洲国家也在积极行动：

印度尼西亚正分阶段限制儿童社交媒体账号的注册和使用；

马来西亚宣布将于2026年起禁止16岁以下儿童使用社交媒体；

阿联酋规定使用社交媒体的最低年龄为15岁。

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哈萨克斯坦正在研究相关法律草案

哈萨克斯坦也没有置身事外。

哈通社向哈萨克斯坦文化和信息部媒体领域国家政策司发出正式问询后获悉，《关于修改和补充哈萨克斯坦共和国部分法律法规中有关在线平台和大众传媒问题的法律草案》目前正在制定，并已提交政府审议。

该部门负责人阿纳尔·穆卡塔耶娃表示，目前政府正在研究国际经验，并与有关国家机关及在线平台共同讨论技术和组织实施方案。

根据法律草案的建议内容：

除即时通讯服务外，禁止16岁以下未成年人注册在线平台账号；

限制措施主要针对社交媒体平台；

不影响教育资源及其他数字服务的使用。

哈萨克斯坦文化和信息部表示，此举旨在保护未成年人免受不适龄内容、网络霸凌以及社交媒体成瘾等问题的影响。

限制社交媒体能否真正解决问题？

对此，拥有20多年儿童心理咨询经验的心理学家盖尼·伊克拉斯（Ғайни Ықылас）认为，适当限制未成年人使用社交媒体具有积极意义。

她表示，长期沉迷社交媒体会对儿童和青少年的心理健康产生负面影响，包括：

焦虑和抑郁情绪增加；

不断与他人比较，导致自我评价降低；

睡眠质量下降；

注意力分散，学习能力减弱。

她分享了一位10岁儿童的案例。这名孩子学习能力明显落后，无法掌握基础读写和简单计算能力。经过检查后发现，其身体和大脑并不存在器质性问题，但长期以来几乎完全依赖电子设备成长，且缺乏父母陪伴。经过精神科评估后，孩子被确诊存在相关心理问题。

此外，她还接触过因长期、无限制使用社交媒体而出现严重行为问题的青少年案例。一名14至15岁的青少年因沉迷网络变得极具攻击性，不仅殴打父母，还会破坏家中物品。在部分情况下，仅靠心理辅导已经无法解决问题，还需要精神科医生介入并进行药物治疗。

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为什么是16岁？

对于年龄限制的设置，心理学家认为，16岁并非随意确定。

她解释称，负责自我控制、情绪管理以及承担责任的大脑区域，大约从15至16岁开始进入快速发育阶段，而完全成熟通常要到25岁左右。

因此，在16岁之前尽量减少儿童受到社交媒体负面影响，具有一定的科学依据。

不过，她也强调，仅依靠法律限制无法彻底解决问题。如果成年人自己每天沉迷手机，那么任何限制措施的效果都会大打折扣。家长的陪伴、数字素养教育以及互联网安全意识培养同样至关重要。

社交媒体如何验证用户年龄？

法律草案中最具挑战性的问题之一，就是如何准确验证用户年龄。

哈萨克斯坦Alliance QazTech信息安全委员会联合主席叶夫根尼·皮托林（Евгений Питолин）表示，从技术层面来看，验证用户年龄是可行的，但目前全球范围内仍不存在百分之百可靠的解决方案。

目前国际社会主要采用以下几种方式：

根据用户填写的出生日期进行验证；

利用人工智能分析用户的行为习惯和发布内容；

使用面部特征估算年龄；

上传身份证件或自拍照片进行验证；

使用“年龄令牌（Age Tokens）”，即一种数字年龄证明技术。

他指出，Meta公司已经开始利用用户的行为数据辅助判断年龄，例如用户发布的内容、评论信息以及与学校、生日相关的信息等。同时，系统也会通过面部年龄估算技术判断用户是否达到规定年龄，但并不会进行身份识别。

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哈萨克斯坦或将引入eGov年龄认证机制

叶夫根尼·皮托林透露，目前哈萨克斯坦正在讨论通过eGov电子政务系统进行年龄验证的可能性。

由于eGov已经被广泛使用，如果未来能够实现与社交媒体平台的数据对接，理论上可以在不额外收集个人信息的情况下完成年龄认证。不过，具体技术方案目前尚未最终确定。

年龄限制真的无法绕过吗？

事实上，全球实践表明，没有任何一种年龄验证机制能够做到绝对有效。

未成年人常见的规避方式包括：

虚报出生日期；

使用VPN切换国家和地区；

借用父母账号注册；

使用他人身份证件进行认证。

甚至在英国，还曾出现青少年利用假胡须骗过AI年龄识别系统的案例。

研究显示，英国约三分之一的儿童已经掌握绕过年龄限制的方法。哈萨克斯坦目前尚未建立成熟的年龄验证机制，因此即使是五岁的儿童，也能够轻松注册社交媒体账号。

哈萨克斯坦将面临哪些挑战？

专家认为，如果相关限制措施正式实施，哈萨克斯坦首先需要解决三个关键问题：

如何建立有效且可靠的年龄验证机制； 如何在保障安全的同时尽量减少用户使用的不便； 如何实现与eGov系统的安全对接。

此外，还必须确保：

社交媒体平台只能获取用户是否达到年龄要求的信息；

不得获取或存储其他个人隐私数据；

系统具备抵御DDoS网络攻击等安全能力。

Фото: Le Monde

儿童个人信息如何得到保护？

专家指出，年龄验证本质上涉及个人信息处理，因此儿童隐私保护尤为重要。

他认为，未来的年龄验证机制应遵循以下原则：

尽可能少收集个人信息；

数据优先在用户设备本地处理；

不得长期存储相关数据；

禁止将数据用于广告等商业用途；

建立完善的信息泄露防护机制。

不只是“禁止”，更需要共同参与

总体来看，限制未成年人使用社交媒体并非简单地设定一个年龄门槛就能够解决所有问题。

从全球经验来看，真正有效的儿童网络保护机制，需要法律法规、互联网平台责任、家庭教育以及数字素养培养等多方面共同发挥作用。

对于哈萨克斯坦而言，16岁以下限制使用社交媒体的讨论，既是顺应全球数字治理趋势的重要尝试，也是一项涉及技术、法律、教育和社会责任的系统性工程。如何在保护未成年人的同时兼顾数字时代的发展需求，仍有待进一步探索。