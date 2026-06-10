哈荷签署总额1.6亿欧元合作协议 深化农业与物流领域合作

（哈萨克国际通讯社讯）哈萨克斯坦贸易和一体化部长阿尔曼·沙卡利耶夫（Арман Шаққалиев）对荷兰进行工作访问期间，哈萨克斯坦—荷兰商业论坛在阿姆斯特丹举行。论坛期间，双方签署多项合作文件，并就总额达1.6亿欧元的联合项目实施达成协议。

本次论坛在2026年阿姆斯特丹国际绿色科技展（GreenTech Amsterdam 2026）期间举行，成为哈萨克斯坦在荷兰开展经贸推介活动的重要平台。展会吸引来自40多个国家的500余家企业和机构参展，参观者覆盖全球120个国家和地区。

哈贸易和一体化部表示，沙卡利耶夫出席了展会开幕式。值得关注的是，在开幕式上，哈萨克斯坦和阿联酋两国部长作为外国嘉宾代表发表致辞，体现出国际社会对两国在农工综合体和农业科技领域合作作用的高度认可。

荷兰长期以来一直是哈萨克斯坦在欧盟的重要经贸伙伴。数据显示，2026年1月至2月，两国贸易额达到9.7亿美元，同比增长57.9%；其中，哈萨克斯坦对荷出口额达9.304亿美元，同比增长65%。

沙卡利耶夫表示：“此次达成的合作成果充分体现了两国企业间的高度互信与合作意愿。哈萨克斯坦愿进一步扩大优质产品对欧洲市场出口，并为荷兰企业参与投资项目创造更加有利的条件。”

Фото: Сауда және интеграция министрлігі

论坛期间，来自农工综合体、食品工业和物流领域的哈萨克斯坦企业代表展示了本国企业的出口潜力，并与荷兰合作伙伴举行多场商务洽谈。

访问期间，哈萨克斯坦代表团还与荷兰政府机构及行业组织举行会谈，重点研究荷兰基于政府与行业认证机构协同运作的产品检验监管模式。该模式被认为有助于保障产品质量安全，并提高出口流程效率。

双方还与荷兰种业组织Naktuinbouw就种子产业发展、产品认证及农产品质量监管等议题交换意见，并探讨引入现代化产品追溯体系和国际标准认证机制，以进一步提升哈萨克斯坦农产品出口竞争力。

Фото: Сауда және интеграция министрлігі

在物流合作方面，哈方代表团访问了鹿特丹港，双方就扩大国际运输合作、推动哈萨克斯坦产品融入欧洲物流网络以及利用欧洲最大海运枢纽促进出口等议题进行了讨论。

双方特别关注跨里海国际运输走廊（中间走廊）的发展前景。双方认为，在全球物流体系加速调整背景下，该通道在连接亚洲与欧洲、保障货物运输安全稳定方面的重要性不断提升。

Фото: Сауда және интеграция министрлігі

此外，哈方与Damen Shipyards Group就造船工业合作进行了深入交流。会谈结束后，双方签署谅解备忘录，计划通过引进先进技术、推进生产本地化和培养专业人才，在曼格斯套州建设造船及船舶维修产业集群。

代表团还分别与Axia Seeds和DENSO AgriTech Solutions举行会谈，重点讨论现代农业技术应用、种业发展以及温室农业投资项目合作等议题。

访问结束后，双方重申将进一步扩大贸易、投资和产业合作。农业、物流、关键矿产资源、创新技术以及国际贸易被确定为未来合作的重点方向。