哈通社/努尔苏丹/6月17日--据哈萨克斯坦新冠疫情官方信息平台coronavirus2020.kz数据，过去24小时，哈萨克斯坦新增17例经PCR检测确诊的COVID-19病例，同时有10人自COVID-19中康复。

新增的17例位于： 努尔苏丹市 - 3 阿拉木图市 - 10 阿克莫拉州- 1 卡拉干达州 -1 北哈州 -1 巴甫洛达尔州- 1

新康复10例位于： 努尔苏丹市 - 6 阿拉木图市 - 3 阿拉木图州 -1

根据哈萨克斯坦卫生部17日发布的消息，当前全国有179名患者在接受有关COVID-19的治疗。

其中，41人住院接受治疗，138人接受门诊治疗（居家隔离）。

住院患者中，5人的病情严重， 有1名患者正在使用呼吸机协助治疗。

截至目前，全国累计新冠感染病例1 305 917例，其中有1 292 123人痊愈出院，13 662名患者病逝。

此外自2020年3月15日至今，临床表现与新冠肺炎相似但PCR检测为阴性的肺炎病例累计登记有89 206例， 其中83 678例康复，5354名患者病逝。