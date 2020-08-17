17国旅客入境哈萨克斯坦将无需提供PCR检测报告

哈通社/努尔苏丹/8月17日 – 根据哈萨克斯坦共和国首席卫生医师8月15日签署的命令，哈国从17日开始，将对乘坐民航客机入境的旅客，根据其来源国情况采取不同的要求。其中，来自17个国家的旅客在入境时将无需提交PCR检测报告。

在哈萨克斯坦首席卫生医师阿伊詹·叶西玛汗别托娃签署的《关于隔离限行措施及其分阶段解除》第48号令中，对与哈萨克斯坦有民运航空航线通航的国家进行了分类。

相关国家被分为三类。 对于来自第一类国家的旅客，入境哈国时将不被要求提供PCR检测证明。

第一类别包括：中华人民共和国、韩国、日本、格鲁吉亚、泰国、匈牙利、印度、德国、捷克、马来西亚、阿联酋、白俄罗斯、土耳其、埃及、乌克兰、荷兰和俄罗斯。来自上述国家的旅客，入境时只需填写问卷调查表，以及测量体温。

第二类别包括：波兰、乌兹别克斯坦、塔吉克斯坦。该类别还包括了来第三类国家的撤侨和包机航班乘客。除填写调查表和测量体温外，该类别旅客还需在入境时向哈国海关提交5日内有效的PCR阴性检测证明。若无法提交PCR证明，则该旅客需在落地48小时内进行PCR检测，或者接受为期14天的居家隔离。

第三类别，包括全球所有的其他国家。不过，目前哈国与这些国家之间也没有开通直航航线。

哈萨克斯坦政府13日宣布，将于8月17日，也就是今天，开始逐步分阶段解除此前实施的强化隔离措施。

为遏制新冠疫情的蔓延而第二度恢复实施的强化隔离限行措施是在7月5日开始执行的，期间进行了一次延长。

【编译：木合塔尔·木拉提】