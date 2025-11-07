170亿美元、“亚伯拉罕协议”及赞格祖尔走廊：总统访美之旅成果如何

美国复兴与技术角逐

这是总统今年秋季对美国的第二次访问。此前9月，他曾赴纽约，与美方签署价值52亿美元的11项协议。其中，亚马逊Kuiper、埃克森美孚、雪佛龙、国际金融公司、拉姆斯科技和瓦布泰克等美国巨头，将助力我国交通、能源、物流和信息技术领域的升级。本次访问虽经济议题未变，但谈判已注入更多政治色彩。

总统抵美后，第一份协议便聚焦关键矿产领域。哈萨克斯坦工业与建设部长叶尔赛因·纳加斯帕耶夫与美国商务部长霍华德·拉特尼克签署了关键矿产合作备忘录。据“A+Analytics”科研中心主任法尔哈德·卡塞诺夫分析，该协议正值市场需求的紧迫期和竞争的白热化阶段，表明美国仍对哈萨克斯坦的原材料生产保持浓厚兴趣。

“稀有金属生产领域，美国与中国之间并非没有摩擦，因此全球需求必然上升。目前，美国已加大从国外采购稀有金属的力度。为此，它正推动友好国家原材料生产的发展，并构建通往市场的物流网络。”卡塞诺夫说。

Фото: Фархад Қасенов\ orda.kz

中亚尤其是哈萨克斯坦的生产潜力，似乎已成为美国的首选。当前，我国正处于扩大稀有金属产量并以高价销往全球市场的黄金机遇期。为此，亟需提升中间走廊（跨里海国际运输路线）的运载能力并新建铁路线路。

美国是中亚经济最大投资者。自独立以来，其对该地区的资金注入从未间断，主要集中在油气领域。在哈萨克斯坦，有雪佛龙和埃克森美孚；在乌兹别克斯坦，有Epsilon发展公司（EDC）和哈里伯顿；在土库曼斯坦，有西港贸易欧洲有限公司（WTL）。矿场中美国企业的份额已相当可观。卡塞诺夫认为，中亚领导人频访美国的一个关键原因，正是原材料协议。

“C5+1”机制最初由外长会议启动，后升级为领导人峰会。在此期间，中亚的地位与重要性显著提升。上世纪90年代，美国在中亚经济与政治环境中高度活跃。后来，这种互动逐渐缓和，转向文化层面的“软实力”。如今，美国对中亚的外交政策正重新审视，表现出真正加强联系的诚意。同时，随着汽车和电动车生产的扩张，稀有金属需求持续增长。这意味着战略资源正将区域领导人引向白宫。

中亚不仅在美国油气投资领域竞争激烈，还在生产技术上角逐。因为矿产开采的复杂化与勘探难度增加，可能影响未来产出。

“独立初期，美国油企进入哈萨克斯坦市场时，带来了后苏联国家所欠缺的石油开采、加工与勘探技术。这帮助我国提升产能，并在油气领域跻身前列。因此，美国能源项目的增加对我们大有裨益。”专家强调。

大型外资经济协议应视为安全保障。卡塞诺夫指出，任何投资都带来双赢，并促使两国为彼此稳定互持善意。

Фото: Ақорда

赞格祖尔走廊如何影响中间走廊？

区域能源资源中，美国企业在油气领域的份额不容忽视。在此政治利益框架下，白宫领导人有意重振中亚交通物流方向。除了吉尔吉斯斯坦和乌兹别克斯坦的替代铁路线路，哈萨克斯坦提出的中间走廊已成为焦点。特朗普第二任期内，尤其在哈萨克斯坦和乌兹别克斯坦努力打造物流枢纽的背景下，这一竞争将为我国带来丰厚回报。

推动这一进程的是特朗普促成阿塞拜疆与亚美尼亚的和平协议。其中，美国企业将租赁赞格祖尔走廊部分路段99年。以“特朗普国际和平与繁荣之路”（TRIPP）命名的这一倡议若与中间走廊衔接，主干道运输将主要落户我国。托卡耶夫总统与特朗普的会谈中，两个走廊议题的讨论，似乎预示着成果即将到来。

“过去，跨国经济项目多聚焦能源，美国雪佛龙、埃克森美孚等企业获优先权。自2020年起，转向交通物流：哈萨克斯坦新建机车组装厂，瓦布泰克开设生产基地。今年，我国与美国合作铁路现代化，与瓦布泰克签署42亿美元协议。”卡塞诺夫说。

“独角兽”初创企业：迈向数字国家的路径

社会上常有声音称“哈萨克斯坦只谋求原材料大国地位，中亚-美国联系仅基于原材料”。卡塞诺夫认为，这是一种误解。我国与美国的互动远不止油气，还系统覆盖农业、物流乃至数字化。

“对我们而言，美国首先是技术钥匙。文明进步所需的发明与信息技术多源于彼岸。目前，哈萨克斯坦正推进数字化体系：中亚首台超级计算机已启用，数字化基础设施在建，本土人工智能研发中。与美国IT企业的联系，有助于经济多元化，从而部分摆脱对原材料生产的依赖。”专家表示。

总统访问中，一个象征性举措凸显多元化雄心。在华盛顿，白宫向总统介绍了美国Higgsfield AI、Deep Infra和ARC Drones项目。这些硅谷“独角兽”初创企业广泛应用于人工智能生成、机器学习、生物技术和自主无人机领域。

Silkroad Innovations科技中心支持中亚人才项目，许多哈萨克斯坦青年已通过其平台融资。

未来三年，将哈萨克斯坦转型为全面数字国家是战略任务。为此，需要培养本土IT生态潜力青年：让他们海外深造后，回国融入劳动力市场。

经济多元化不仅需新技术，还需相应人才储备。未来，双边协议中应纳入学术教育合作。

“经济多元化离不开科研伙伴关系。教育领域已有合作项目：2022年，M. 科济巴耶夫北哈师大与亚利桑那大学合办生物技术学院。这一趋势应扩展至农业和医疗。”卡塞诺夫说。

Фото: Рустем Кожыбаев / Kazinform

约翰迪尔将生产3000台农业机械

未来5年，在“AgromashHolding KZ”股份公司基地，将生产约翰迪尔3000台农业机械。此外，还将建设服务中心与基础设施，建立备件供应体系，引入数字技术，并培训工程师与技术人员。产业合作总额估值25亿美元。

此前，约翰迪尔与“AgromashHolding KZ”已生产292台机械。年底前计划再产100台。托卡耶夫总统访问期间，签署价值25亿美元的战略伙伴协议。

“新协议将大幅扩展生产能力，并强化本土农业机械制造的技术基础。哈萨克斯坦将在国家产业政策框架下，确保项目实施的支持。”工业与建设部长叶尔赛因·纳加斯帕耶夫表示。

美国在农业领域经验丰富，当地农场持续更新技术园区，频繁采用提升土壤耕作与产品品质的技术。

此前，总统9月与美国商界会晤时提出多项建议，包括共同制定农业创新计划：发展农业、节约水资源并推进农业数字化。

Фото: Ақорда

白宫与“亚伯拉罕协议”

托卡耶夫总统与特朗普的面对面会晤，政治意味浓厚。

除双边战略联系，地缘议题也未被忽略。

最关键的是，总统宣布加入“亚伯拉罕协议”。

“亚伯拉罕协议”是什么？其意义何在？

中东冲突已持续近四分之一世纪，多近千年之久。尤其是阿拉伯国家与以色列的对峙，长期扰乱区域和平。为化解这一僵局，美国于2020年推出“亚伯拉罕协议”（又称“伊布拉欣协议”）。这是旨在强化以色列与阿拉伯国家和平关系的谈判框架。

协议于2020年生效，涵盖以色列、阿联酋、巴林和摩洛哥，后加入埃及与苏丹。目前，白宫有意拉拢哈萨克斯坦与阿塞拜疆。专家认为，加入协议将助我国在技术上与以色列并轨，与美国深化联系，并在区域扩大影响力。

政治学家加齐兹·阿比舍夫则视此为中东和平的一步。

“中东主要玩家如阿联酋、沙特和约旦，与以色列关系密切。任何战争都将逆转其经济发展，因为石油时代终结与气候变化正加速这一进程。”

哈萨克斯坦与中东国家关系密切，其目标已与时俱进。此外，我国主要伙伴中国与俄罗斯并不反对该协议。因此，总统立场将展现哈萨克斯坦作为外交和平倡导者的形象。

总统不仅口头表态，还与特朗普一同通过电话与以色列总理本雅明·内塔尼亚胡通话。会后，特朗普在社交媒体发帖，称哈萨克斯坦为其第二任期内首个加入“亚伯拉罕协议”的国家。

正式小范围会晤后，两位领导人以非正式方式继续交谈。他们在白宫附近参观新建的庆典礼堂工地。

Фото: Ақорда

“C5+1”：下届峰会或在撒马尔罕举行

总统会晤后，“C5+1”峰会随即启动。特朗普开场即强调中亚重要性，暗示白宫未来将重视与该地区的互动。他还提及自己视作“特朗普之路”的赞格祖尔走廊建设，将为里海两岸国家与中亚带来新机遇。

总统则表示，哈萨克斯坦将深化与美国的战略伙伴关系，并举例当前指标。

“美国是我们最大投资者，已注入逾1000亿美元，推动我国经济引擎。近年，双边贸易额翻番，接近50亿美元大关。我们满足美国铀需求约25%。境内逾600家美国企业开展业务。”国家元首说。

吉尔吉斯斯坦、塔吉克斯坦和土库曼斯坦领导人列举与美全方位战略项目，乌兹别克斯坦总统沙夫卡特·米尔济约耶夫则提出多项建议：建立“C5+1”常设秘书处、投资贸易协调理事会及中亚投资伙伴关系。最重要的是，提议2026年峰会在撒马尔罕举行。

特朗普欲以调解人形象重塑白宫对中亚的新视角。托卡耶夫总统则将这一热情与国家利益对接，推动互利经济决策。

峰会闭幕时，特朗普称托卡耶夫为“伟大总统”，并在白宫前进行非正式亲切交谈，这标志着哈萨克斯坦外交目标的达成。

【编译：木合塔尔·木拉提】