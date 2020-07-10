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    09:13, 10 七月份 2020 | GMT +6

    新冠：新增1726例 哈国累计确诊人数5.4万

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    哈通社/努尔苏丹/7月10日 – 哈萨克斯坦新冠肺炎确诊病例累计总数已达5.4万例。

    据新冠疫情官方信息平台10日消息，截至当天0时，哈国较前一天新增 1726 感染新型冠状病毒（COVID-19）的确诊病例，其中 936 为无症状病毒携带者。

    各地区新增病例数据如下（新增总数/无症状者数量）:

    努尔苏丹市 - 180 / 89
    阿拉木图市 - 217 / 73
    奇姆肯特市 - 49 / 22
    阿克莫拉州 - 34 / 27
    阿克托别州 - 49 / 27
    阿拉木图州 - 108 / 68
    阿特劳州 - 336 / 229
    东哈州 - 121 / 52
    江布尔州 - 48 / 38
    西哈州 - 99 / 39
    卡拉干达州 - 120 / 68
    库斯塔奈州 - 121 / 78
    克孜勒奥尔达州 - 63 / 30
    曼格斯套州 - 52 / 51
    巴甫洛达尔州 - 52 / 15
    北哈州 - 50 / 19
    突厥斯坦州 - 27 / 11

    截至7月10日，哈萨克斯坦全国累计确诊COVID-19感染者总数已达54747 ，累计死亡人数达264，而治愈出院患者总数达31277


    【编译：木合塔尔·木拉提】

    标签:
    哈萨克斯坦 医疗卫生 黄金储备 新型冠状病毒
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