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新冠：新增1726例 哈国累计确诊人数5.4万
哈通社/努尔苏丹/7月10日 – 哈萨克斯坦新冠肺炎确诊病例累计总数已达5.4万例。
据新冠疫情官方信息平台10日消息，截至当天0时，哈国较前一天新增 1726例 感染新型冠状病毒（COVID-19）的确诊病例，其中 936例 为无症状病毒携带者。
各地区新增病例数据如下（新增总数/无症状者数量）:
努尔苏丹市 - 180 / 89
阿拉木图市 - 217 / 73
奇姆肯特市 - 49 / 22
阿克莫拉州 - 34 / 27
阿克托别州 - 49 / 27
阿拉木图州 - 108 / 68
阿特劳州 - 336 / 229
东哈州 - 121 / 52
江布尔州 - 48 / 38
西哈州 - 99 / 39
卡拉干达州 - 120 / 68
库斯塔奈州 - 121 / 78
克孜勒奥尔达州 - 63 / 30
曼格斯套州 - 52 / 51
巴甫洛达尔州 - 52 / 15
北哈州 - 50 / 19
突厥斯坦州 - 27 / 11
截至7月10日，哈萨克斯坦全国累计确诊COVID-19感染者总数已达54747例 ，累计死亡人数达264人，而治愈出院患者总数达31277人。
【编译：木合塔尔·木拉提】