阿拜诞辰172周年纪念活动在阿斯塔纳举行

哈通社/阿斯塔纳/8月24日 -- 23日，位于阿斯塔纳市的阿拜的纪念碑前举行了阿拜诞辰172周年"阿拜世界和精神文明复兴"纪念活动。

据了解，活动现场聚集了众多知识分子和阿斯塔纳居民。



据活动主办方介绍，诗圣阿拜的生日不是8月10日，而是8月23日。这是众所周知的消息，也被众多知识群众所公认。著名学者哈伊姆•穆哈迈迪罕诺夫、阿拜研究家托肯•伊布拉金诺夫等人也同样证实过这一事实。









活动期间，阿斯塔纳市语言发展局专家叶尔詹•耶恩赛巴耶夫出席活动，并表示政府正在开展阿拜精神文化学校的宣传工作。



叶尔詹•耶恩赛巴耶夫说："今天是哈萨克伟大诗人阿拜的诞辰纪念日。我们计划通过纪念阿拜诞辰172周年，为精神文明的复兴奠定基础。"







他还表示，对阿拜诞辰日期的确认工作，正由吉德拜博物馆工作人员进行核实。不过根据相关文件，基本可以确定8月23日是阿拜的诞辰。



据了解，宗教事务和社会组织管理部副部长阿布扎勒•努肯诺夫、阿斯塔纳副市长叶尔梅克•阿曼沙耶夫出席活动并举行献花仪式。









活动中，阿斯塔纳市国家民俗音乐团为观众献上诗圣阿拜的著名歌曲，阿肯阿曼卓勒•艾勒泰耶夫也将原创诗歌献给在场观众，阿尔曼•沙热伊扎特、朱勒得孜艾•厄斯卡克、梅热伊•哈尔托夫等我国著名诗人为活动准备了诗歌，哈斯木罕•布合拜模仿阿拜进行的独白更是受观众喜爱。此外，歌手叶尔兰•热斯哈利为观众演唱了"八脚"。











"梅尔扎赫普•道列特曾说过：‘时间的推移使阿拜离我们远去，但他的精神灵魂将与我们更近。'，所以我们应该将纪念活动推广至国际化。阿拜思想仿佛在说独立后的哈萨克斯坦年轻人，让年轻人向往知识、向往崇高的精神文明。我希望纪念阿拜诞辰活动越办越好，并将伟大诗人阿拜留下的精神文化宣传下去。"叶力克•卓勒扎克斯诺夫说。





【编译：木合塔尔·木拉提】