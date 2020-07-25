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新冠：新增1740例确诊 累计病例达8万
哈通社/努尔苏丹/7月25日 – 哈萨克斯坦新冠肺炎累计确诊人数已达8万多人。
据哈萨克斯坦新冠疫情官方信息平台coronavirus2020.kz数据，过去24小时内，哈萨克斯坦新增 1740例 确诊的COVID-19病例。
其中816例为无症状冠状病毒携带者。
各地区新增情况如下（新增数/无症状病毒携带者数）：
努尔苏丹市 - 251 / 102
阿拉木图市 - 220 / 118
奇姆肯特市 - 39 / 17
阿克莫拉州 - 51 / 27
阿克托别州 - 36 / 13
阿拉木图州 - 53 / 44
阿特劳州 - 156 / 112
东哈州 - 215 / 95
江布尔州 - 61 / 40
西哈州 - 91 / 48
卡拉干达州 - 150 / 62
库斯塔奈州 - 60 / 35
克孜勒奥尔达州 - 80 / 32
曼格斯套州 - 64 / 26
巴甫洛达尔州 - 109 / 24
北哈州 - 85 / 9
突厥斯坦州 - 19 / 12
截至7月25日0时，哈萨克斯坦全境COVID-19患者累计确诊人数已达 80226人 。
【编译：木合塔尔·木拉提】