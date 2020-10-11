阿拜诞辰175周年：2名中国学者获颁哈萨克斯坦二级友谊勋章

哈通社/北京/10月11日 —— 哈萨克斯坦驻华特命全权大使哈毕特·霍伊什巴耶夫10日向中国翻译家协会资深翻译家哈焕章和中国作家艾克拜尔·米吉提颁发了二级友谊勋章。

据外交部消息，国家奖章颁授仪式在哈萨克斯坦驻中国大使馆举行。

据此前报道，为表彰对加强国家间友好合作，以及宣传阿拜遗产做出的贡献，哈萨克斯坦总统哈斯穆-卓玛尔特·托卡耶夫8月10日签署命令，向一批外国学者颁发了二级友谊勋章。

哈焕章是最早研究阿拜作品的外国学者之一，笔名为“哈拜”。他少年时开始接触哈萨克族伟大诗人阿拜的诗歌，上世纪五十年代走上阿拜诗文的翻译和研究之路。

1958年哈焕章的学术论文《哈萨克伟大诗人阿拜》在《天山》杂志第八期发表。1983年出版《阿拜诗选》（新疆人民出版社）。1987年出版《阿拜和他的诗》（评论集、哈文，1987年民族出版社）并获得1979-1989年中国少数民族文学研究«优秀著作奖»。此外，哈焕章还曾获得了东哈州阿拜镇荣誉公民称号。

艾克拜尔·米吉提是以中文写作的哈萨克族知名作家，曾出版过28部汉语作品，并获得过诸多奖项。此外，他将《阿拜箴言录》、《阿拜之路》等哈萨克文学著作翻译为中文，为哈中文学交流做出了卓越的贡献。

艾克拜尔·米吉提今年9月出版了《阿拜库南拜吾勒作品集》中文版（2卷）。

【编译：小穆】