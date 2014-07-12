中文
趋势:
哈萨克斯坦共和国总统的电视和广播综合体
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • 国际
    事件
    哈萨克斯坦
    政治
    分析
    经济
    关于我们
    哈通社简介 联系方式 广告 合作伙伴 图片网站 网站导航 标签
    17:15, 12 七月份 2014 | GMT +6

    波黑下葬175名受害者 纪念二战后最严重屠杀

    None
    None
    哈通社阿斯塔纳电，据《每日邮报》7月11日报道，斯雷布雷尼察惨案中的175具新辨识出的遗体进行安葬。1995年7月11日，波黑塞族武装攻占斯雷布雷尼察，并宣布建立地方政权。联合国安理会随后通过决议，要求塞军撤出该地区，无条件释放被扣押的维和人员，并在那里重建联合国安全区，但遭到塞族方面拒绝。波黑战争结束后，波黑穆斯林失踪人口委员会在斯雷布雷尼察发现许多埋尸坑，并掘出数千具尸体。

    标签:
    黄金储备
    正在阅读
    更多新闻请访问我们的 Telegram 频道!