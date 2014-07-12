波黑下葬175名受害者 纪念二战后最严重屠杀

哈通社阿斯塔纳电，据《每日邮报》7月11日报道，斯雷布雷尼察惨案中的175具新辨识出的遗体进行安葬。1995年7月11日，波黑塞族武装攻占斯雷布雷尼察，并宣布建立地方政权。联合国安理会随后通过决议，要求塞军撤出该地区，无条件释放被扣押的维和人员，并在那里重建联合国安全区，但遭到塞族方面拒绝。波黑战争结束后，波黑穆斯林失踪人口委员会在斯雷布雷尼察发现许多埋尸坑，并掘出数千具尸体。