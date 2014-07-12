查找
哈萨克国际通讯社
国际
中亚
欧亚
中东
美洲
非洲
事件
哈萨克斯坦
地区
社会
法律和权利
文化
体育
政治
总统
政府
议会
国际关系
分析
经济
中文
kz
qz
ру
en
中文
ўз
ق ز
趋势:
总统府
任免
事件
首都
哈萨克斯坦共和国总统的电视和广播综合体
哈萨克国际通讯社
趋势
总统府
任免
事件
kz
qz
ру
en
中文
ўз
ق ز
国际
中亚
欧亚
中东
美洲
非洲
事件
哈萨克斯坦
地区
社会
法律和权利
文化
体育
政治
总统
政府
议会
国际关系
分析
经济
关于我们
哈通社简介
联系方式
广告
合作伙伴
图片网站
网站导航
标签
首页
所有新闻
17:15, 12 七月份 2014 | GMT +6
波黑下葬175名受害者 纪念二战后最严重屠杀
None
哈通社阿斯塔纳电，据《每日邮报》7月11日报道，斯雷布雷尼察惨案中的175具新辨识出的遗体进行安葬。1995年7月11日，波黑塞族武装攻占斯雷布雷尼察，并宣布建立地方政权。联合国安理会随后通过决议，要求塞军撤出该地区，无条件释放被扣押的维和人员，并在那里重建联合国安全区，但遭到塞族方面拒绝。波黑战争结束后，波黑穆斯林失踪人口委员会在斯雷布雷尼察发现许多埋尸坑，并掘出数千具尸体。
标签:
黄金储备
正在阅读
更多新闻请访问我们的
Telegram 频道!