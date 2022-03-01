首批175名在乌哈国公民已经顺利撤回哈萨克斯坦

哈通社/阿拉木图/3月1日 – 搭载着首批自乌克兰返回哈萨克斯坦的哈国公民的撤侨专机已于28日努尔苏丹时间22：35时在阿拉木图市国际机场安全降落。

在这架编号为KC 2203，率属于哈萨克斯坦阿斯塔纳航空公司的A321客机上，共载有包括6名儿童在内的共175名哈萨克斯坦公民，机上还包括了公民们携带的1只宠物犬和1只宠物猫。

飞机从位于波兰南部的卡托维兹起飞，中途在阿特劳市有短暂停留。

在阿拉木图国际机场，专业的医疗人员、心理咨询师和其他保障措施为落地的哈国公民们提供了服务。

随机同行的阿斯塔纳航空公司总裁彼得·福斯特表示，第二架撤侨航班将在3月1日飞往卡托维兹。他还指出，目前乌克兰-波兰边境有大量人群滞留，道路通行状况较为拥堵。

福斯特表示，经过相关机构的协商，撤侨通道已经建立，因此从边境到卡托维兹机场的路线和撤侨工作整体十分顺利。

在需要的情况下，阿斯塔纳航空公司还会派遣第3、4、5架次的撤侨专机。

根据此前报道，哈萨克斯坦工基发展部、外交部、哈国驻乌克兰使馆以及阿斯塔纳航空公司联合拟定了从乌克兰撤离哈萨克斯坦公民的撤侨方案。

哈萨克斯坦外交部表示，将全力协助所有愿意离开乌克兰的哈萨克斯坦公民，目前哈萨克斯坦驻乌克兰使领馆正在组织在乌哈国公民，经«绿色通道»入境波兰等待撤离。

【编译：木合塔尔·木拉提】