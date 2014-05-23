朝鲜宣布参加即将在韩国仁川举行的第17届亚运会

哈新社阿斯塔纳讯，据国际在线报道，朝鲜23日正式宣布将派团参加9月在韩国仁川举行的第17届亚洲运动会。朝鲜中央电视台当天播发了这一决定。

"朝鲜人民民主共和国奥委会作为亚奥会的成员，决定派遣代表团参加今年9月19日至10月4日在韩国仁川举行的第17届亚运会。" 朝中社23日报道说，朝鲜奥委会已向亚奥理事会通报了此项决定。朝鲜将根据亚奥理事会和大赛组委会的规定办理申请参赛的相关程序。按照仁川亚运会的报名程序，朝鲜需要在8月15日之前向组委会提交参赛人员名单。 在朝鲜宣布参赛之后，韩国统一部23日表示，将在朝鲜代表团入境等方面提供必要的协助。 今年1月，朝鲜方面曾宣布将参加仁川亚运会的足球比赛。5月23日则正式宣布派遣代表团参加亚运，这也是继2002年釜山亚运和2003年的大邱世界大学生运动会之后，朝鲜再次参加在韩国举行的综合性国际体育赛事。而即便在韩朝关系紧张的背景下，去年7月，朝鲜女足曾赴韩国参加东亚杯赛并夺得冠军。9月，韩国则派遣选手参加了在平壤举办的亚洲杯及亚洲俱乐部举重锦标赛，也历史上首次在朝鲜奏响韩国国歌，升起韩国国旗。