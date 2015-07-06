哈通社阿斯塔纳7月6日电 7月6日，哈萨克斯坦迎来第17个首都日。时值哈萨克汗国建国550周年及哈萨克斯坦民族和睦大会成立20周年纪念活动来临之际，今年首都日庆祝活动的主题是——“阿斯塔纳，祖国的心”。

按照传统，7月4日，在阿斯塔纳阿塔梅肯国家展览馆广场上举行了首都日前夕升旗仪式，宣告首都日各类庆祝活动的正式开始。纳扎尔巴耶夫总统当天出席了升旗仪式，并在庄严的升旗仪式结束后，为军事院校优秀毕业生授衔。

为庆祝首都日，阿斯塔纳市今天将举行丰富多彩的文艺活动。晚间燃放的焰火将是庆祝活动的高潮，公众可在市区多个区域观赏精彩的焰火表演。 这一天，全国各地也将举行各类活动庆祝首都日的到来。 1994年7月6日，哈萨克斯坦最高会议（议会）通过决议，将首都由阿拉木图迁至阿克莫拉。1997年12月10日，迁都工作正式开始，并于次年5月6日将阿克莫拉更名为阿斯塔纳。1998年6月10日，迁都工作宣告完成。随后，哈萨克斯坦参议院通过决议并立法确定每年的7月6日为全国性节日--首都日。 首都日庆祝活动自2009年延续至今，已成为哈萨克斯坦重要的传统节日之一。（编译：塔尔）