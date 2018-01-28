哈萨克斯坦极真空手道代表团在世锦赛斩获17枚奖牌

哈通社/阿斯塔纳/1月28日 - 在乌克兰敖德萨举行的极真空手道世界锦标赛上，哈萨克斯坦代表团共收获17枚奖牌。

该消息由极真空手道哈萨克斯坦全国联合会发布。



消息称，我国代表团此次共获得12近、4银、1铜。



以下为获奖名单



12-13岁，（45公斤）科米尔别科娃•卡米拉 银牌（江布尔州），



12-13，（40公斤）达特卡•库阿尼西 金牌（江布尔州），



12-13，（45公斤）古洛夫•格拉布 铜牌（东哈萨克斯坦州），



12-13，（50公斤）阿吉别克•梅迪特 金牌（阿拉木图州），



14-15，（45公斤）阔斯图巴耶夫•迪亚兹 银牌（东哈萨克斯坦州），



14-15，（50公斤）江哈布罗夫•拉哈特 金牌（阿斯塔纳），



16-17，（50公斤）沙吾科洛夫•阿依别克 金牌（克孜勒奥尔达州），



16-17，（60公斤）哈利耶夫•阿斯哈特 金牌（阿克莫拉州），



16-17，（50公斤）沙乌托娃•玛蒂娜 金牌（阿斯塔纳），



+18，（55公斤）乌扎克巴耶娃•纳尔克孜 金牌（阿克莫拉州），



+18，（+70公斤）萨比尔汗•阿列木古丽 金牌（阿克莫拉州），



+18，（60公斤）帖米尔兰•贾尼别克 金牌（阿斯塔纳），



+18，（70公斤）卡尔米诺夫•阿力谢尔 金牌（阿斯塔纳），



+18，（70公斤）阿里米斯诺夫•达尼亚尔 银牌（阿斯塔纳），



+18，（80公斤）科托夫•安德里 金牌（阿特劳州），



+18，（80公斤）撒的哇哈索夫•努尔力汗 银牌（阿斯塔纳），



+18，（+80公斤）卡拉斯•尼基塔 金牌（卡拉干达州）。



国家队成员将乘坐专机于1月30日归国，预计将受到公众热烈欢迎。