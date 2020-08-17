17日起哈国将分阶段解除限制措施

哈通社/努尔苏丹/8月17日 – 哈国从17日开始分阶段解除此前实施的强化隔离限行制度。





根据哈萨克斯坦共和国首席卫生医师8月15日签署的命令（《关于隔离限行措施及其分阶段解除》第48号令），17日0时起，哈萨克斯坦全境将开始执行以下措施：

购物和娱乐中心、贸易公司(精品店)、零售连锁店，封闭市场(保持客流量率不超过30%，人均4平米)将恢复运营;

美容沙龙，美容沙龙，水疗中心，美容设施(人均4平米)恢复运营，需提前预约；

没有游泳池的健身中心(50%的客流量，人均5平方米恢复运营）。

浴室和桑拿不带泳池(50%的入住率，人均4平米)恢复运营;

儿童矫正室、儿童及成人教育中心(不超过5人团体，并需提前预约)恢复运营;

幼儿机构值班组(不超过15人)恢复运营;

户外景点(保持安全社交距离、佩戴口罩、控制人流量)恢复运营。

复工企业至少80%的员工仍采用远程工作(人员编制表30人以上)；

哈萨克斯坦人现在可以在户外进行个人和团体训练(不超过5人)。现在允许国家队、俱乐部队进行体育训练(不超过30人，在体育设施住宿，遵守防疫和预防措施)。

城市公共交通恢复运营，座位数量保持不变，终点站保持通风和消毒。哈萨克斯坦公民也可以乘坐私家车在不同地区之间往返。

组织旅游需提供住房服务(酒店、宾馆、其他住宅、旅游营地等等)，入住率不超过80%；

允许为居民提供非接触服务(洗车、汽车修理、家用电器等)的企业恢复运营；

在遵守哈萨克斯坦共和国卫生部第43号决议的要求的情况下，允许学龄前机构开展活动，但前提是每个班级不超过15人。

以下场所仍然暂停运营：

哈萨克斯坦国家铁路公司将继续暂时停止城郊客运铁路（电车）的运行，并确保普通旅客列车（工作专列除外）不接入公共车厢；

每周末仍将继续实施«周末隔离限行»制度。

禁止举办有观众参加体育赛事，各类展览、论坛、会议，以及人数众多的家庭聚餐、仪式、纪念性活动（宴会、婚礼、周年纪念等）。

禁止从事娱乐活动的场所（卡拉OK厅、台球室、网吧、夜总会、保龄球馆、景点、儿童游乐场、蹦床等）、电影院和博彩类经营场所的营业。

所有文化设施（剧院、音乐厅、博物馆，展览馆等）仍暂停开放，宗教设施（清真寺、教堂、礼拜堂、犹太教堂等）继续暂停使用。

各州、阿拉木图市、努尔苏丹市和奇姆肯特市政府，中央直属机关，执法机构和特设机构需确保继续暂时停止城际间客车和小型巴士的运行。

此外，政府对65岁以上老年人出行进行了限制。

【编译：木合塔尔·木拉提】



