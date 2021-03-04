哈萨克斯坦将建立17个妇女创业发展中心

哈通社/努尔苏丹/3月4日--据哈萨克斯坦国家经济部新闻处消息，哈萨克斯坦国家经济部长阿塞特·伊尔哈利耶夫3日在主题为«扩大妇女的经济机遇措施和工具»研讨会上谈到了哈萨克斯坦妇女创业的发展。

据部长介绍，今年将建立17个妇女创业发展中心，并开始运营，即在我国每个地区都将建立一个这样的中心。

将在哈萨克斯坦国家经济部、阿塔梅肯企业家协会和哈萨克斯坦总统直属国家妇女事务和家庭人口政策委员会之间签署的《关于促进妇女创业发展的伙伴关系与合作协定》框架内建立这些中心。

该协定规定扩大妇女在公共和政治生活中的经济机会。该文件规定了当事方在发展妇女创业方面进行合作，通过培训、合作等形式刺激妇女的经济活动，并在商业支持方案的框架内提供优惠贷款和赠款，为女性提供就业机会，促进妇女及其组织生产的商品和服务市场的发展。

据部长介绍，国家经济部正在积极研究各州政府和发展机构现有的服务中心，以便在正在建立的中心制定有效的措施来发展妇女创业。

“这些中心将成为为妇女提供信息和咨询支持的重要来源，为实现妇女创业计划的潜力提供强大动力。我坚信，加强妇女在经济中的作用有助于经济增长和社会发展。”国家经济部长说道。

根据国家商业支持计划的数据显示，获得国家财政支持的女企业家比例为32％。这类财政支持包括优惠银行贷款和补助金。非财政支持项目中几乎有一半（45％）是在女企业家的参与下实施的。

在国家经济部与欧洲复兴开发银行的合作框架内，有300多家女企业家企业得到了当地顾问的咨询援助，发放了2.18万笔贷款，总金额达354亿坚戈。

最后，国家经济部长感谢女企业家所做的工作，并对即将到来的三八妇女节假期向全体妇女表示祝贺。

【编译：阿拉依】



