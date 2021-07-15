努尔苏丹市17日起将强化疫情防控措施

哈通社/努尔苏丹/7月15日 – 根据努尔苏丹市首席卫生医师萨尔哈特·贝森诺娃签署的«关于在努尔苏丹市加强防疫限制措施»新决议，首都将实施新一轮旨在防控新冠疫情的强化限制措施。

根据新法令，新的隔离限制将于 7 月 17 日生效。

新规要求，除在参与«Ashyq»项目的设施中开展的纪念活动以及集会外，禁止举办和参加聚集性公众活动，包括家庭聚会（宴会、婚礼、周年纪念等），暂时禁止举行游行、集会等活动。

根据生产需要，至80%的政府机关（组织）、国有企业、企业的行政人员，不分所有制，转移为远程工作模式。

新规定中指出，在相关机构的员工已经接种 COVID-19 疫苗的情况下，新规的执行不考虑远程和白天工作的员工百分比要求。在这种情况下，所有接受过完整疗程的 COVID-19 疫苗接种，和在过去 3 个月内被诊断出患有 COVID-19 并已经痊愈的员工都可以在白天工作。

以下公共设施暂停营业活动：保龄球中心、电脑俱乐部、PlayStation 俱乐部、电影院、台球、卡拉OK、蹦床、夜总会、博彩俱乐部，以及儿童游乐场和运动场等设施（参与«Ashyq»项目的设施除外）。

公共交通系统周六和周日将停止运营。

宗教机构所属的公共设施（清真寺、教堂、大教堂、犹太教堂等）在工作日须严格按照防疫规范开展工作，禁止组织30人以上的公共活动，周六及周日需停止相关设施的运行。

大学和专科院校的毕业考试将以线上模式举办。

新法令的具体条文，可以点击https://astana.gov.kz/kz/news/akty_akima_akimata/28092 链接查阅。

根据流行病学情况评估报告，努尔苏丹目前处于新冠疫情传播风险较高的«红色区域»。 当前日新增病例持续多日达到千例左右。

首都市政府呼吁居民和外来人员严格遵守卫生规范和检疫制度的要求，以防止疾病传播。

【编译：木合塔尔·木拉提】