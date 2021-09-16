托卡耶夫总统向第17届欧亚媒体论坛致信

哈通社/努尔苏丹/9月16日—哈萨克斯坦总统哈斯穆-卓玛尔特·托卡耶夫16日向第17届欧亚媒体论坛致贺信。

国务秘书克里姆别克•库谢尔巴耶夫向与会者宣读总统贺信。

总统在贺信中指出，该论坛成立19年以来，已成为哈萨克斯坦和该地区领先的媒体平台之一。论坛传统上汇集了才华横溢的记者和媒体代表、杰出的政治家和知名专家，其讨论的议题范围也已超出了媒体本身。

托卡耶夫总统强调，在全球转型、根本性变革和社会进程的时代，公开讨论最紧迫的问题并找到解决之道至关重要。随着新冠疫情的爆发，全球公众对优质信息的需求增加，打击虚假信息迫在眉睫。在此方面，该论坛是讨论此领域当前趋势和解决方案的绝佳机会。

总统认为，新的现实给媒体领域带来了新的挑战，其未来在很大程度上取决于这些。数字化进程大大加快。受众的偏好正在迅速变化，新的数据提交格式正在出现，社交网络也在发生变化。

托卡耶夫总统还表示，此次论坛不仅有助于了解现代媒体动向，也有助于拓展国际形式的合作视野。哈萨克斯坦始终对推动建设性议程表示兴趣，并已准备好在包括媒体和创意产业在内的所有领域实施联合项目。

最后，总统祝愿欧亚媒体论坛工作一切顺利并取得丰硕成果。

【编译：达娜】