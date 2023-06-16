总统将于17日在突厥斯坦主持召开国家库鲁尔泰第二届大会

哈通社/阿斯塔纳/6月16日 – 哈萨克斯坦总统哈斯穆-卓玛尔特·托卡耶夫将于6月17日在突厥斯坦市主持召开国家库鲁尔泰第二届大会。

国家库鲁尔泰成立于2022年6月14日，由哈萨克斯坦共和国总统直接领导，是直属哈萨克斯坦总统的重要咨询机构。该机构的主要目的是为进一步发展社会凝聚力制定思路和步骤。

国家库鲁尔泰的组织结构包括主席（1名）、副主席（2名）、秘书（1名）以及库鲁尔泰成员。

哈萨克斯坦共和国总统哈斯穆-卓玛尔特·托卡耶夫为国家库鲁尔泰主席。国务顾问叶尔兰·卡林和全国《主编俱乐部》公共协会主席毕布古莉·杰克森拜为国家库鲁尔泰副主席。

国家库鲁尔泰成员由知名政治家和公众人物、政党代表、非政府部门、商界、学术界以及各地区、国家重要城市、首都的公共协会代表组成，成员非固定，将定期进行更新，目前共有113人。

国家库鲁尔泰成员的职责包括提出库鲁尔泰大会的工作计划、会议议程和议题讨论顺序的建议，参与编制会议材料、参与大会议审议的问题的公开讨论和解释等。值得一提的是，库鲁尔泰成员无权将其权力委托给他人。

去年6月16日，国家库鲁尔泰首届大会在乌勒套举行。

在当时的会议上，托卡耶夫总统提议将第二届大会的举办地点定于圣地突厥斯坦。

总统当时曾说道：

- 国家库鲁尔泰在一个地区举办，将会为那个地区的发展带来推动力。也有利于国家库鲁尔泰的成员了解当地的社会民情。

【编译：木合塔尔·木拉提】