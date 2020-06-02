“劳动”国家规划框架下已有18.4万人实现就业

哈通社/努尔苏丹/6月2日-- 在2日召开的政府例行工作会议上，劳动和社会保障部部长布尔詹·努尔穆别托夫表示，共有25.5万人参加了«2017-2021年国家有效就业和大规模创业发展计划»，其中有18.4万人已实现就业。

据劳动和社会保障部负责人称，2020年政府已拨出1760亿坚戈资金来实施«劳动»国家规划，其中715亿坚戈将用于小额信贷和资助津贴，326亿坚戈用于职业培训，719亿坚戈用于政府补贴工作及从劳动力过剩地区转到到劳动力短缺地区人员的搬迁补贴。

«自年初以来，已有25.5万人参加了«劳动»国家规划，18.4万人已实现就业，其中包括9.9万人实现稳定就业。» 布尔詹·努尔穆别托夫说。

他还提到，在«劳动»国家规划框架下，提供的优惠贷款金额最高为8000倍按月计算指数*（贷款期限为5年至7年，年利率为6％），资助津贴的金额最高为200 倍按月计算指数。

* 按照哈萨克斯坦共和国相关法律法规规定，为计算养老金、福利金和其他社会支付，以及作为各类罚金、税款和其他支付的参考标准，而由政府每年确定的计算指数，被称之为«按月计算指数（АЕК）»，今年标准为2778坚戈。

自年初以来，已有6.1万人获得了用于发展企业的小额贷款和资助津贴。

«为了帮助失业者，特别是年轻人，国家提供了几种不同类型的职业培训来帮助他们找到自己在劳动力市场中的位置。 但由于冠状病毒造成限制，培训课程才刚刚开始。预计到今年年底，将有超过10万名的失业者有机会学习到新的职业技能。»布尔詹·努尔穆别托夫补充说道。

劳动和社会保障部负责人还表示，自今年年初以来，有8.4万人就业于政府补贴工作。

作为劳动力流动发展的一部分，有666个家庭（2,375人）从南部来到北部地区永久定居。

值得一提的是，自年初以来，有9.7万人通过电子劳务市场实现就业，其中包括实现稳定就业的4.6万人。

此外，劳动和社会保障部已与Coursera大众在线教育平台达成协议，截止到2020年底预计将免费培训5万名失业者。

该平台共设有298门课程可供失业者学习。 只需正式注册为失业者就可参与免费课程。 在coursera.org教育平台注册时，切记要使用在enbek.kz或在就业中心注册为失业者时列出的邮箱地址。

【编译：阿拉依】