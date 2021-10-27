中文
趋势:
哈萨克斯坦共和国总统的电视和广播综合体
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • 国际
    事件
    哈萨克斯坦
    政治
    分析
    经济
    关于我们
    哈通社简介 联系方式 广告 合作伙伴 图片网站 网站导航 标签
    20:20, 27 10月 2021 | GMT +6

    全国已有超过1800万人完成人口普查登记

    None
    None
    哈通社/努尔苏丹/10月27日 – 截至12月27日哈萨克斯坦全国已有18 111 266人完成2021年全国人口普查登记工作，这一人数相当于全国原有登记人口总数的95.2%。

    在各地区当中，阿拉木图市完成人口普查登记的人数最多，占到了当地原有登记人口数的108.2%。根据截至2021年8月1日的统计，阿拉木图市登记在册的长居人口数量为2 005 496人，而此次人口普查期间实际完成登记的人数已经达到了2 170 715人。目前人口普查工作仍在持续进行当中。

    同样的情况也发生在江布尔州（101.5%）、阿拉木图州（101.4%）、突厥斯坦州（100.7%）和奇姆肯特市（100.6%）。这些地区的普查工作也尚未结束。

    值得一提的是，包括因公前往外国居住12个月以上时间的哈萨克斯坦公民（驻外使馆、机构工作人员及其家眷）、根据协议前往外国工作一年以内的哈萨克斯坦公民、根据博拉沙克奖学金计划赴外国留学的留学生、临时赴外国旅行的哈萨克斯坦公民、在哈短期居留（12月内）的外国公民、在哈居住的无国籍人士和难民等也在此次人口普查登记的行列。

    2021年哈萨克斯坦全国人口普查于9月1日正式启动。人口普查将采取在线填报和入户访问两种方式进行。在线普查于9月1日至10月15日期间，而传统的入户普查于10月1日至30日期间进行。

    全面人口普查结束后，将公布哈萨克斯坦实际人口和常住人口信息。

    哈萨克斯坦每10年进行一次人口普查，今年是哈萨克斯坦独立以来第三次开展人口普查工作。此次人口普查的口号是：«在哈萨克斯坦每一个人都很重要！（Қазақстанда әркім маңызды! В Казахстане каждый важен!»）»

    【编译：木合塔尔·木拉提】


    标签:
    哈萨克斯坦 社会 人口 统计 黄金储备
    正在阅读
    更多新闻请访问我们的 Telegram 频道!