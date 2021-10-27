全国已有超过1800万人完成人口普查登记

哈通社/努尔苏丹/10月27日 – 截至12月27日哈萨克斯坦全国已有18 111 266人完成2021年全国人口普查登记工作，这一人数相当于全国原有登记人口总数的95.2%。

在各地区当中，阿拉木图市完成人口普查登记的人数最多，占到了当地原有登记人口数的108.2%。根据截至2021年8月1日的统计，阿拉木图市登记在册的长居人口数量为2 005 496人，而此次人口普查期间实际完成登记的人数已经达到了2 170 715人。目前人口普查工作仍在持续进行当中。

同样的情况也发生在江布尔州（101.5%）、阿拉木图州（101.4%）、突厥斯坦州（100.7%）和奇姆肯特市（100.6%）。这些地区的普查工作也尚未结束。

值得一提的是，包括因公前往外国居住12个月以上时间的哈萨克斯坦公民（驻外使馆、机构工作人员及其家眷）、根据协议前往外国工作一年以内的哈萨克斯坦公民、根据博拉沙克奖学金计划赴外国留学的留学生、临时赴外国旅行的哈萨克斯坦公民、在哈短期居留（12月内）的外国公民、在哈居住的无国籍人士和难民等也在此次人口普查登记的行列。

2021年哈萨克斯坦全国人口普查于9月1日正式启动。人口普查将采取在线填报和入户访问两种方式进行。在线普查于9月1日至10月15日期间，而传统的入户普查于10月1日至30日期间进行。

全面人口普查结束后，将公布哈萨克斯坦实际人口和常住人口信息。

哈萨克斯坦每10年进行一次人口普查，今年是哈萨克斯坦独立以来第三次开展人口普查工作。此次人口普查的口号是：«在哈萨克斯坦每一个人都很重要！（Қазақстанда әркім маңызды! В Казахстане каждый важен!»）»

【编译：木合塔尔·木拉提】