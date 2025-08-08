阿拜180周年：国家图书馆展出珍稀诗稿与音乐遗产

展出的30余本珍稀书籍和手稿中，有十余部为原著。其中，尤为珍贵的是1909年由圣彼得堡博拉甘斯基出版社出版的首部《阿拜诗集》。该诗集由阿拜的侄子卡克泰·伊斯哈克吾勒与其子图拉古勒筹备问世，以哈萨克老文字（基于阿拉伯字母的哈萨克文字）印刷，初版仅印1000册。时至今日，全球仅存四册，其中一册珍藏于哈萨克斯坦国家图书馆馆藏之中。

此外，中央科学图书馆也向公众展示了阿拜的早期出版物，以及涵盖其文学创作与音乐遗产的珍贵资料。其中包括1905年用哈萨克老文字书写的阿拜作品手稿，以及由阿拜作品收集者穆尔塞伊特·毕凯吾勒抄录的《阿拜作品》手稿，字里行间留存着时代的温度与诗人的气息。

为配合展览，主办方还策划了一系列富有文化意蕴的活动——“世界语言中的阿拜”文学音乐之夜、阿拜诗歌之夜、“阿拜14”读书俱乐部开幕式、纪录片《阿拜的最后岁月》首映、“阿拜研究新视角”青年学者见面会，以及“像阿拜一样”知识竞赛，让观众在沉浸式的文化体验中，感受阿拜的思想光辉与艺术魅力。

据此前报道，1998年，哈萨克斯坦宇航员、人民英雄塔勒哈特·穆萨巴耶夫在太空首次演唱了阿拜的经典歌曲《我黑色的眼眸》。这不仅让哈萨克歌曲突破地球界限，响彻宇宙，也成为连接太空与地球的历史性文化时刻，象征着哈萨克民族精神的无限延伸。

