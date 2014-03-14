世界现存最长寿动物：塞舌尔巨龟182岁

据BBC中文网站报道，位于大西洋上的英国海外领土圣赫勒拿岛上的一只塞舌尔巨龟可能是地球陆地上现仍存活的最长寿的生物。

据悉，居住在总督农场草地上的乔纳森已经182岁了。 在一张摄于1882年的照片里，可以看到当时乔纳森的体型已经完全长大，而塞舌尔巨龟要50年才能长大成年。 照这样推算，塞舌尔巨龟乔纳森今年已经182岁，是目前已知的地球陆地上现存的最长寿动物。 "老当益壮"

和乔纳森一起住在这个几乎与世隔绝的岛上的，还有另外4只巨龟，但和乔纳森比起来，他们的年纪都小很多。 岛上唯一的兽医霍利斯说，·"乔纳森因为白内障已经失明了，他也没有味觉，但是听力还可以。" 乔纳森主要以蔬菜水果为食，香蕉、卷心菜、胡萝卜都是他爱吃的食物。 霍利斯说，虽然年事已高，但乔纳森"老当益壮"，而且还能拥有性生活。 安排后事。 为了保护他们不受到过度热情的游客打扰，总督农场的草地上规划了观看区，游客不能靠近他们。

塞舌尔巨龟能活到250岁，不过圣赫勒拿岛上的居民已经为乔纳森的后事做好了安排。 岛上居民决定，在乔纳森不幸归天之后，不会把他做成动物标本，因为那种做法已经过时了。 居民们将会保留乔纳森的龟甲在岛上展示，另外还会塑造一个和乔纳森一样真实大小的铜像。