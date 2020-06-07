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    10:50, 07 六月 2020 | GMT +6

    全国新增183例新冠肺炎确诊病例

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    哈通社/努尔苏丹/6月7日-- 据哈萨克斯坦新冠疫情官方信息平台coronavirus2020.kz消息，过去24小时，全国新冠肺炎（COVID-19）新增确诊病例183例，单日增幅1.5%。

    此外，昨日全国232个新冠肺炎确诊患者治愈出院，1人死亡。

    截至发稿前，全国新冠肺炎累计确诊患者12694人，其中7135人康复出院，53人病逝。

    6日各地区新增病例数量（增幅）如下：

    努尔苏丹市 - 38(1.6 %)

    阿拉木图市 - 29(1.0%)

    卡拉干达州 -24 (2.2%)

    西哈州 -21 (2.7%)

    巴甫洛达尔州 - 15 (6.2%)

    阿克托别州 - 13 (3.4%)

    奇姆肯特市 -10 (1.1%)

    东哈州 - 8 (4. 5%)

    阿特劳州 - 6 (0.5 %)

    克孜勒奥尔达州 - 5 (1.1%)

    阿拉木图州 - 4 (0.9%)

    突厥斯坦州 - 3 (0.8%)

    库斯塔奈州 - 2 (1.0%)

    曼格斯套州 - 2(0.6%)

    江布尔州 - 2(0.5%)

    阿克莫拉州 -1 (0.6%)

    【编译：阿依波塔】


    标签:
    医疗卫生 黄金储备 新型冠状病毒
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