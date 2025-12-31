近18.7万考生申请参加2026年1月全国统一高考

据科学和高等教育部消息，考试将于1月10日至2月10日举行。考生在报名时可自行选择考试日期、时间和考点。

考试过程中，计算器、门捷列耶夫元素周期表以及盐类溶解度表将在测试程序中提供。

如对考试进程存在疑问，考生可在考试结束后30分钟内提交申诉。提交申诉的考生证书将在申诉委员会决定后于个人账号中显示。

2026年全国统一高考形式保持不变。考生需完成三门必考科目和两门选考专业科目，总题量120道。其中，“哈萨克斯坦历史”20道，“阅读素养”和“数学素养”各10道，两门专业科目各40道。最高分仍为140分。

考试时长为4小时（240分钟）。需特别指出，考场为属于特殊需求人士群体的考生保留额外40分钟答卷时间。

此次1月全国统一高考主要面向以下群体：有条件录取至付费日间制的大学新生、希望从创意专业付费转入其他方向或付费转入教育专业的考生、上年中学和学院毕业生、非哈萨克斯坦籍哈萨克族人士、在国外接受教育的哈萨克斯坦公民，以及希望付费进入大学的应届中学毕业生。

值得一提的是，哈萨克斯坦全国统一高考一年举行四次，分别在1月、3月、5-7月和8月。申请付费入学的考生可参加任意场次考试，而申请国家公费名额的考生需参加5-7月的主考场次。

【编译：木合塔尔·木拉提】