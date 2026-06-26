委内瑞拉强震致188人遇难 联合国呼吁国际社会紧急援助

（哈萨克国际通讯社讯）委内瑞拉接连发生两次强烈地震，已造成188人遇难、1500多人受伤，另有数千人失踪。随着灾情持续扩大，联合国呼吁国际社会加大对委内瑞拉的人道主义援助力度。

据报道，两次地震震级分别为7.2级和7.5级，间隔仅一分钟，导致大量建筑物倒塌、电力中断，委内瑞拉主要机场被迫关闭。本已面临严峻社会经济形势的该国，应急救援体系也因资源短缺承受巨大压力。

联合国负责人道主义事务的副秘书长汤姆·弗莱彻（Tom Fletcher）表示，联合国正全力协调各方资源，为遭受严重灾害的委内瑞拉民众提供支持。联合国人道主义事务协调厅（OCHA）目前正在协调国际城市搜救队开展救援行动。

委内瑞拉政府已宣布全国进入紧急状态，并暂停学校教学活动。部分学校被临时改建为灾民安置点和人道主义救援物资发放中心。

此次地震在首都加拉加斯以及法尔孔州等沿海地区震感尤为强烈，部分建筑废墟下仍有人员被困。联合国表示，未来数小时遇难人数仍可能进一步上升。

国际社会启动紧急援助

委内瑞拉代理总统德尔西·罗德里格斯表示，获得联合国认证的国际搜救队正陆续前往委内瑞拉参与救援。

目前，西班牙和法国承诺派遣数十名救援专家；德国将提供6架军用运输机；瑞士计划派出80名专业救援人员、8只搜救犬以及18吨专业救援设备。

荷兰宣布提供200万欧元援助，用于支持国际搜救行动；捷克也表示，其救援队已做好赴委准备。

美国国务卿马尔科·鲁比奥表示，根据特朗普的指示，美国正向委内瑞拉派遣搜救队伍，并提供医疗物资和人道主义援助。

罗马教皇利奥十四世宣布向委内瑞拉提供10万欧元紧急援助，这笔资金将通过宗座赈济所用于灾区救援。

西班牙首相佩德罗·桑切斯、哥伦比亚当选总统阿韦拉多·德拉埃斯普列利亚以及法国总统埃马纽埃尔·马克龙也分别向委内瑞拉表示慰问，并承诺提供搜救和人道主义支持。其中，法国将派遣由85名搜救专家组成的救援队。

此外，伊朗外交部也表示，尽管当前仍处于军事冲突背景下，伊朗愿向委内瑞拉提供搜救及人道主义援助，并向委内瑞拉政府和人民表达声援。