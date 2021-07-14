哈萨克斯坦人口总数超1898万

哈通社/努尔苏丹/7月14日 -- 截止2021年6月1日，哈萨克斯坦总人口数为1898.48万人，较去年同期增长1.3%（增加24.90万人）。

据国家统计局公布的数据显示，全国人口中城市人口占比为59.2%，共1123.70万人；乡村人口占比为40.8%，共774.78万人。

此外，全国男性人口总数达921.42万人，占人口总数的48.5%；全国女性人口总数达977.06万人，占人口总数的51.5%。

统计显示，2021年1~5月，哈国人口自然增长较2020年同期（10.68万人）增长了4.4%，达11.15万人。每千人自然增长率为14.18。

民事部门提供的登记信息显示，2021年1~5月新增出生人口为17.52万人，较2020年的数据（15.68万人）增长了11.7%。每千人出生率为22.28。

报告期内，死亡人口为6.37万人，较2020年的数据（5万人）增长了27.3%。每千人死亡率为8.10。

2021年前5个月，共有1423名1岁以下婴幼儿夭折，较2020年同期数据（1221人）增长了16.5%。每千人婴幼儿夭折率8.12。

【编译：小穆】