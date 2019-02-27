"祖国之光"党第18届代表大会：总统下达了哪些任务？

哈通社/阿斯塔纳/2月27日 -- 哈萨克斯坦总统、"祖国之光"党主席努尔苏丹·纳扎尔巴耶夫27日在首都阿斯塔纳主持召开"祖国之光"党第十八届代表大会，并宣布了一系列有关社会民生的重大举措。

纳扎尔巴耶夫总统指出，目前社会领域存在一些悬而未决的问题，因此今年国家预算支出的45%将用于社会领域，以改善人民福祉和生活质量。





与此同时，预算领域低工资人群收入将于今年7月1日起增长30%，而为县级和州级地区群众提供服务的执行机构工作人员平均工资将提高25%。

第18届代表大会期间，总统对多子女家庭的社会保障问题予以了高度关注。

"提供给多子女家庭每一个孩子的社会补助金，应提高到2.1万坚戈。此外，收养残疾儿童的家庭、父母或收养人的补助金，应在现有基础上提高30%。"总统说。





总统还指示政府应为离异或父母一方缺失的多子女家庭提供帮助，为这些家庭的劳动力提供包括在家中工作等各种工作的可能性。





纳扎尔巴耶夫总统会中还就扩大"光明宅基地"建设项目并在项目框架下为多子女家庭建造4万套廉租住房等问题向政府下达指示。

此外，将制定通过住房基金系统将面向多子女家庭提供2-3%的优惠住房贷款的机制。





纳扎尔巴耶夫总统表示，应在医疗卫生领域为公共卫生和初级卫生保健提供的资金由40%提高至60%。国家将为医疗卫生领域的发展提供1200亿坚戈资金。





总统指出，发展现代化地区公路网络是政府主要任务之一，国家将为此额外拨款3500亿坚戈。到2025年，全国范围内95%地区级、县级公路将得到大幅改善。

会议期间，总统就落实"Qutti meken"项目下达工作指示。

"'祖国之光'党应着手落实旨在发展工程和社会基础设施'Qutty meken'项目。由此，将为750万农村居民改善生活状况创造机遇。首先政府应同地区政府和地区议会展开工作，筛选出发展前景良好的乡村并开展公共设施建设工作。"纳扎尔巴耶夫总统说。

此外，总统要求政府制定"乡村-国家摇篮"项目。2019-2021年期间，国家将为乡村地区的发展拨款900亿坚戈资金。

"祖国之光党"第18届代表大会框架下，通过"祖国之光"党2030年发展计划。

【编译：冰山】