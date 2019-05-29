欧亚经济委员会最高理事会会议签署18份文件

哈通社/努尔-苏丹/5月29日 -- 据总统府新闻局消息，首都努尔-苏丹召开的欧亚经济委员会最高理事会会议落下帷幕，各成员国元首签署了18分最终文件。

哈萨克斯坦首任总统-民族领袖纳扎尔巴耶夫、白俄罗斯总统卢卡申科、吉尔吉斯总统热恩别科夫、俄罗斯总统普京、亚美尼亚总理帕希尼扬、摩尔多瓦总统多东（观察员国）和塔吉克斯坦总统拉赫蒙（特邀嘉宾）、欧亚经济委员会执委会主席萨尔基相和独联体执行委员会主席兼执行秘书列别杰夫出席会议。

会议签署了一下文件：

1. 最高理事会《关于欧亚经济委员会最高理事会荣誉主席》决议；

2. 最高理事会《关于中国与欧亚经济联盟签署两地通关货物和运输工具交换海关信息协议》决议；

3. 最高理事会《关于欧亚经济联盟成员国和塞尔维亚共和国签署自由贸易区协议》决议；

4. 最高理事会《关于欧亚经济联盟成员国2019-2020年宏观经济政策主要方向》决议；

5. 最高理事会《关于欧亚经济联盟工业政策理事会》决议；

6. 最高理事会《关于授予<为欧亚经济联盟发展做出的贡献>勋章》决议；

7. 最高理事会《关于2017 -2018年成员国贸易、服务、机构和管理规范条例的监督结果》的决议;

8.最高理事会《关于在欧亚经济联盟框架内为选定的服务部门实施自由化计划一些问题》决议；

9. 最高理事会《关于根据对自然垄断实体工作实施监督的统一规范和原则的文件第20条第5款进行信息提供》的决议；

10. 最高理事会《关于跨境市场竞争情况和欧亚经济联盟2018年在防止违反一般竞争规则采取的措施报告》决议；

11.最高理事会《关于欧亚经济委员会最高理事会下一次会议时间和地点》的决议；

12.关于对2014年5月29日签署的欧亚经济联盟条约进行修改的议定书；

13.关于欧亚经济联盟成员国预算中关税分配问题的议定书;

14.欧亚经济委员会最高理事会关于欧亚经济联盟成立5周年联合声明；

15.关于签署《对2014年5月29日签署的<欧亚经济联盟条约>进行修改的议定书》

16.关于对2017年4月17日签署的欧亚经济联盟海关法典协议进行修改议定书；

17.关于进入欧亚经济联盟海关境内的货物监管制度协议；

18.关于对因吉尔吉斯加入2014年5月29日签署的《欧亚经济联盟条约》而与吉尔吉斯在2015年5月8日签署的有关《欧亚经济联盟条约》、关于欧亚经济联盟权利的部分国际条约以及关于适用欧亚经济联盟机构行为的条件和过渡性条款的议定书进行修改的议定书。

【编译：小穆】