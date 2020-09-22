政府拨款18亿坚戈用于支持科研机构的现代化改造

哈通社/努尔苏丹/9月22日--根据哈萨克斯坦总统哈斯穆-卓玛尔特·托卡耶夫的命令，2020年首次从共和国预算中拨款18亿坚戈，用于教育和科学部科学委员会下属科研机构的材料和技术现代化改造。

哈萨克斯坦教育和科学部科学委员会指出：“共有22家科研机构将可购买新的实验室设备、软件、仪器、现代化设施，用于开展研究、开发和实验技术工作。”

有了这些资金，生物安全研究所、通用遗传与细胞研究所、分子生物和生物化学研究所以及植物生物学与生物技术研究所配备了新的实验室微型离心机，实时PCR设备，多功能温度控制系统，利用血液分析仪进行生物芯片样品制备的多功能系统，以及许多其他功能。人文研究机构也不容忽视。穆赫塔尔·奥伊佐夫文学艺术研究所将能够对5000多份手稿，约500张微缩胶片，1000张珍贵的历史照片，300多张唱片和录音进行数字化处理。为此，已购买了用于将旧手稿数字化，消磁录音的设备等。

档案遗产的数字化将为后代保留独特的文件和记录。科研机构设备的购置和现代化将大大影响科研成果。为了进一步为研究机构提供物质和技术支持，哈萨克斯坦教育和科学部科学委员会计划在2021-2022预算范围内继续提供资金。

【编译：阿拉依】



