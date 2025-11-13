哈萨克斯坦向阿富汗灾区运送18吨人道主义援助

紧急情况部表示，此次援助物资从国家物资储备中调拨，包括药品、医疗器械、床上用品、帐篷及其他生活必需品。同时，卫生部已组建并派遣一支医疗队，为灾区居民提供专业医疗援助。

Фото: ҚР ТЖМ

据悉，这批人道主义物资共包含34个品类，总重量达18吨，将由国防部飞机运送，并于今日移交给阿富汗方面。

紧急情况部承担了装卸工作，确保了物资的及时准备与高效运输。

此次援助在哈萨克斯坦国际发展合作署（KazAID）的支持下实施。

Фото: ҚР ТЖМ

紧急情况部指出，哈萨克斯坦将继续秉持人道主义与互助原则，向阿富汗提供必要支持。

值得一提的是，11月10日，哈萨克斯坦外交部长叶尔梅克·阔谢尔巴耶夫应约同阿富汗代理外交部长阿米尔·汗·穆塔基通电话。在通话中，阔谢尔巴耶夫就阿富汗近日发生的强烈地震向阿富汗人民表示慰问，并宣布哈方将于近期向喀布尔派遣人道主义援助团。援助团将包括医疗专家，并携带药品及基本生活必需品。

【编译：阿遥】