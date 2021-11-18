外媒：19日将上演500多年来最长月食

哈通社/努尔苏丹/11月18日 —— 据外媒综合报道，500多年来时间最长的月食即将在11月19日凌晨发生，并持续几个小时。

报道称，这次月偏食的高峰期将在周五黎明前数小时出现，届时月亮面积的97%都将被地球的阴影所遮蔽。

报道介绍，此前时间最长的月偏食发生在2018年，持续了不到两个小时，而这一次将持续几个小时。

据了解，在月食发生期间，月球将位于距离地球最远的位置，而且由于月亮、地球和太阳处在一条直线上，这将放慢月亮绕地球飞行的速度，延长其离开地球阴影最暗部分——即所谓«本影»——所需的时间。

报道还指出，此次月食事件将在午夜后不久开始。与日食不同的是，人们将不需要使用特制的眼镜来观察这一现象。

报道称，月食发生时，月亮呈现微红的色调，月亮的实体只有一小部分可以看到。此次月食将持续3小时28分钟24秒，从而成为580年来持续时间最长的月食。下一次月食到2022年5月才会出现。

据哈萨克斯坦gismeteo.kz气象网站消息，此次月偏食覆盖范围为亚洲东部、大洋洲（除极西部）、太平洋、北美洲、南美洲、北大西洋和南大西洋西部、欧洲极西部和极北部、北冰洋可见，哈萨克斯坦民众无法观看。