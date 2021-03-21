19日从埃及飞回哈萨克斯坦的6名旅客确诊新冠肺炎

哈通社/努尔苏丹/3月21日--据哈萨克斯坦卫生部卫生和流行病控制委员会消息，2021年3月20日，有36班国际航班自德国、马尔代夫、阿联酋、埃及、土耳其、格鲁吉亚、乌克兰、俄罗斯、白俄罗斯、乌兹别克斯坦和吉尔吉斯斯坦飞抵哈萨克斯坦。

共有4521名旅客抵达，其中4121名旅客持有有效的冠状病毒PCR检测阴性证明，400哈萨克斯坦公民没有携带有效证明。

其中：

-有5班国际航班飞抵努尔苏丹机场，共有647名乘客，603人持有冠状病毒PCR检测阴性证明，44人没有证明；

-有18班国际航班飞抵阿拉木图机场，共有2276名乘客，2145人持有冠状病毒PCR检测阴性证明，131人没有证明；

-有9班国际航班飞抵奇姆肯特机场，共有948名乘客，787人持有冠状病毒PCR检测阴性证明，161人没有证明；

-有2班国际航班飞抵阿克托别机场，共有348乘客，311人持有冠状病毒PCR检测阴性证明，37人没有证明；

-有1班国际航班飞抵阿克套机场，共有148乘客，所有人均持有冠状病毒PCR检测阴性证明；

-有1班国际航班飞抵阿特劳机场，共有154名乘客，127人持有冠状病毒PCR检测阴性证明，27人没有证明。

没有携带有效证明的哈萨克斯坦公民已被送至隔离医院进行隔离，接受冠状病毒PCR检测，并等待检测结果。

根据对2021年3月19日自国外飞抵哈萨克斯坦的412名没有携带有效证明的哈国公民进行PCR检测的结果显示，搭乘沙姆沙伊赫-阿拉木图航班抵达的6名乘客感染冠状病毒。

【编译：阿依波塔】