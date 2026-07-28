（哈萨克国际通讯社讯）哈萨克斯坦工业和建设部长叶尔塞因·纳哈斯帕耶夫在7月28日举行的政府会议上表示，哈萨克斯坦计划改造近1900公里供排水管网，并推进污水处理设施建设和公用事业数字化升级。

纳哈斯帕耶夫表示，目前，“能源和公用事业部门现代化”国家项目电子平台已纳入105个项目，总投资3300亿坚戈。其中20个项目正在实施，58个已具备实施条件，2个正在完成费率确定工作，另有25个处于审核阶段。

与此同时，在一般性财政转移支付框架下，计划为516个项目提供2090亿坚戈资金支持。

纳哈斯帕耶夫说，通过实施上述项目，哈萨克斯坦计划改造近1900公里供水和排水管网，并将相关管网老化率降至43%。

他指出，工程管网现代化应与排水系统关键设施——污水处理设施的升级同步推进。根据国家项目，计划实施45个污水处理设施项目，总投资超过8000亿坚戈。

在推进能源和公用事业部门现代化过程中，哈萨克斯坦还将优先采购本国产品。

纳哈斯帕耶夫表示，相关法律和国家项目均明确规定优先使用哈萨克斯坦国产产品。只有列入哈萨克斯坦商品生产商名录的企业才能参与采购。目前，约有500家可能参与国家项目的生产企业被列入该名录。

目前，相关采购规则已经批准，电子平台采购模块也已建立。所有承包商均须通过该平台进行采购，使生产企业能够提前了解各项目的产品需求，并据此安排生产。

据工业和建设部消息，目前有27个项目处于施工安装阶段，相关材料采购正按计划进行，哈萨克斯坦本土生产企业积极参与其中。

与此同时，哈萨克斯坦正在推进住房和公用事业领域数字化改造，包括公用基础设施自动化和智能计量设备安装。

按照计划，到2029年，哈萨克斯坦共和国级和州级城市公用基础设施将实现计量设备100%覆盖。

Smart Turmys平台将成为住房和公用事业数字生态系统的核心组成部分，其首批模块计划于今年第四季度投入试运行。

该平台将建立统一用户登记系统，实现公用事业费用数字化核算，并监测各类公用资源使用情况，以提高行业运行透明度、减少资源损耗，为住房和公用事业领域进一步数字化升级奠定基础。