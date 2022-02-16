哈萨克斯坦人口总数超1912万

哈通社/努尔苏丹/2月16日--哈萨克斯坦战略规划与改革署国家统计局发布数据称，截至2022年1月1日，哈萨克斯坦总人口数为19 125 600人。

其中城市人口11 355 800人，占59.4%；农村人口7 769 800，占40.6%。

较去年同期相比，全国人口增长24.85万人，增幅1.3%。

2021年1~12月人口自然增加数为26.73万人，较2020年同期（26.3万人）增长1.6%。每千人自然增长率为13.88。

民事部门提供的登记信息显示，2021年1~12月新增出生人口为45.07万人，较2020年的数据（42.56万人）增长了5.9%。每千人出生率为23.41。

报告期内，死亡人口为18.34万人，较2020年的数据（16.26万人）增长了12.8%。每千人死亡率为9.53。

此外，共有3763名1岁以下婴幼儿夭折，较2020年同期（3315人）增长13.5%。每千人婴幼儿夭折率为8.35。

2021年1-12月，来哈长期居留登记的外国公民总数为10 982人，出国定居人口总数为32 209人，移民缺口为21 227人。移民流动国主要为独联体国家，占移入人数的85.5%和移出人数85.3%。

此外，国内流动人口较2020年同期下降10.5%。流动人口顺差最大的地区包括：努尔苏丹市(31 906人)、阿拉木图市(29 253人)、奇姆肯特市(9 774人)，以及曼格斯套州(239人)。

【编译：达娜】