中文
趋势:
哈萨克斯坦共和国总统的电视和广播综合体
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • 国际
    事件
    哈萨克斯坦
    政治
    分析
    经济
    关于我们
    哈通社简介 联系方式 广告 合作伙伴 图片网站 网站导航 标签
    11:53, 16 二月 2022 | GMT +6

    哈萨克斯坦人口总数超1912万

    None
    None
    哈通社/努尔苏丹/2月16日--哈萨克斯坦战略规划与改革署国家统计局发布数据称，截至2022年1月1日，哈萨克斯坦总人口数为19 125 600人。

    其中城市人口11 355 800人，占59.4%；农村人口7 769 800，占40.6%。

    较去年同期相比，全国人口增长24.85万人，增幅1.3%。

    2021年1~12月人口自然增加数为26.73万人，较2020年同期（26.3万人）增长1.6%。每千人自然增长率为13.88。

    民事部门提供的登记信息显示，2021年1~12月新增出生人口为45.07万人，较2020年的数据（42.56万人）增长了5.9%。每千人出生率为23.41。

    报告期内，死亡人口为18.34万人，较2020年的数据（16.26万人）增长了12.8%。每千人死亡率为9.53。

    此外，共有3763名1岁以下婴幼儿夭折，较2020年同期（3315人）增长13.5%。每千人婴幼儿夭折率为8.35。

    2021年1-12月，来哈长期居留登记的外国公民总数为10 982人，出国定居人口总数为32 209人，移民缺口为21 227人。移民流动国主要为独联体国家，占移入人数的85.5%和移出人数85.3%。

    此外，国内流动人口较2020年同期下降10.5%。流动人口顺差最大的地区包括：努尔苏丹市(31 906人)、阿拉木图市(29 253人)、奇姆肯特市(9 774人)，以及曼格斯套州(239人)。

    【编译：达娜】


    标签:
    社会 人口 统计 黄金储备
    正在阅读
    更多新闻请访问我们的 Telegram 频道!