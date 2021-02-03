入境防疫：191名国际旅客未携带新冠检测报告飞抵哈萨克斯坦

哈通社/努尔苏丹/2月3日--据哈萨克斯坦卫生部卫生和流行病控制委员会消息，2021年2月2日，有14班国际航班自德国、韩国、马尔代夫、沙特阿拉伯、阿联酋、埃及、土耳其、俄罗斯、吉尔吉斯斯坦和乌兹别克斯坦飞抵哈萨克斯坦。

共有1816名旅客抵达，其中1625名旅客持有有效的冠状病毒PCR检测阴性证明，191名哈萨克斯坦公民没有携带有效证明。

其中：

-有5班国际航班飞抵努尔苏丹机场，共有322名乘客，320人持有冠状病毒PCR检测阴性证明，2人没有证明；

-有8班国际航班飞抵阿拉木图机场，共有1489名乘客，1300人持有冠状病毒PCR检测阴性证明，189人没有证明；

-有1班国际航班飞抵巴甫洛达尔机场，共有5名乘客，所有乘客均持有冠状病毒PCR检测阴性证明。

没有携带有效证明的哈萨克斯坦公民已被送至隔离医院进行隔离，接受冠状病毒PCR检测，并等待检测结果。

在2021年2月1日自国外飞抵哈萨克斯坦的133名没有携带有效证明的哈国公民中，根据PCR检测结果显示，所有乘客的检测结果均呈阴性。

【编译：阿拉依】



