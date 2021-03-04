入境防疫：1946名国际旅客携带有效新冠检测报告飞抵哈萨克斯坦

哈通社/努尔苏丹/3月4日--据哈萨克斯坦新冠疫情防控跨部门联合委员会消息，2021年3月3日，有16班国际航班自德国、英国、韩国、阿联酋、埃及、土耳其、俄罗斯、白俄罗斯、乌兹别克斯坦和吉尔吉斯斯坦飞抵哈萨克斯坦。

共有2302名旅客抵达，其中1946名旅客持有有效的冠状病毒PCR检测阴性证明，356名哈萨克斯坦公民没有携带有效证明。

其中：

-有4班国际航班飞抵努尔苏丹机场，共有543名乘客，300人持有冠状病毒PCR检测阴性证明，243人没有证明；

-有9班国际航班飞抵阿拉木图机场，共有1519名乘客，1484人持有冠状病毒PCR检测阴性证明，35人没有证明；

-有1班国际航班飞抵阿克套机场，1名乘客持有冠状病毒PCR检测阴性证明飞抵；

-有1班国际航班飞抵阿特劳机场，共有101名乘客，所有人均持有冠状病毒PCR检测阴性证明；

-有1班国际航班飞抵乌拉尔机场，共有138名乘客，60人持有冠状病毒PCR检测阴性证明，78人没有证明。

没有携带有效证明的哈萨克斯坦公民已被送至隔离医院进行隔离，接受冠状病毒PCR检测，并等待检测结果。

根据对2021年3月2日自国外飞抵哈萨克斯坦的246名没有携带有效证明的哈国公民进行PCR检测的结果显示，所有乘客的检测结果均呈阴性。

【编译：阿拉依】



